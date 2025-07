“Bajé de peso y ando media apagada”: la sincera confesión de Mina Bonino en redes

Pantallazo

Mina Bonino sorprendió a sus seguidores de Instagram al compartir una selfie tomada en un ascensor, acompañada de un mensaje en el que reveló un difícil momento personal vinculado a su estado de ánimo y su salud.

La periodista argentina, que suele mostrarse activa en redes, explicó el motivo de su reciente ausencia y se sinceró sobre su lucha con los trastornos alimenticios.“Está es la razón por la que estoy un poco más ausente, ando media bajoneada y como algunos saben lucho bastante contra tema de alimentación”, comenzó.

“Así que si no me ven por acá no se preocupen, baje un poco de peso y quiero recuperar sobre todo mi salud mental que ando media apagada”, escribió la modelo en una historia de Instagram.

Bonino es pareja del futbolista uruguayo Federico Valverde, con quien tiene dos hijos: Benicio y Bautista. La periodista y el jugador del Real Madrid están juntos desde hace cinco años y oficializaron su relación en 2019. A lo largo del tiempo, han formado una familia muy unida, y suelen compartir momentos cotidianos en redes, aunque esta vez el foco estuvo puesto en la salud emocional de Mina.