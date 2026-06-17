“Anti Messi” felicitó a Feinmann y dijo que es un “maldito genio” al criticar a Bielsa

Montevideo Portal

El reconocido periodista argentino Eduardo Feinmann y su colega mexicano Álvaro Morales criticaron al entrenador de la selección uruguaya, Marcelo Bielsa.

En un contacto realizado por el comunicador argentino en medio de su programa, Feinmann intercambió con el periodista “anti-Messi”.

Esto se dio debido a que el periodista argentino le dedicó varios minutos de su programa en A24 a lanzar duras críticas contra el entrenador de la selección uruguaya, Marcelo Bielsa.

El cuestionamiento estuvo vinculado a una actitud habitual del técnico rosarino: posar con la mirada hacia el suelo en las fotografías oficiales y mantener esa misma postura durante sus conferencias de prensa.

En el inicio de la comunicación, el mexicano felicitó a su par argentino “por todo lo que ha dicho de Bielsa”. “Es usted, en ese sentido, un maldito genio. Usted dice lo que otros callan. Bielsa es, de toda esta corriente, Valdano, bielsista, menottista, de la retórica de lo lindo y de la dinámica de lo impensable. Lo felicito”, agregó.

Ante esto, el comunicador argentino le agradeció y rápidamente cambió de tema para hablar de Lionel Messi.