“Alien: Romulus”, dirigida por el uruguayo Fede Álvarez, fue nominada a los Premios Oscar

Pantallazo

La Academia de Hollywood dio a conocer este jueves los nominados a la edición N° 97 de los Premios Óscar, galardones más importantes de la industria cinematográfica mundial, que se entregarán el próximo 2 de marzo en Los Ángeles.

El anuncio de los nominados se postergó en dos ocasiones debido a los devastadores incendios ocurridos en la ciudad californiana. Ciertos eventos previos al Oscar fueron suspendidos con el objetivo de destinar los fondos a las víctimas.

Esta ceremonia será especial para nuestro país, ya que por primera vez habrá una película dirigida por un uruguayo en competencia. Se trata de Alien: Romulus, largometraje que cuenta con la dirección de Fede Álvarez, que está nominada a la categoría “Mejores efectos especiales”. Competirá con los films Better Man, Dune: Part Two, Kingdom of the Planet of the Apes y Wicked.

La película Emilia Pérez obtuvo 13 candidaturas y es la película con mayor cantidad de nominaciones. Es un musical dirigido por el francés Jacques Audiard y está nominado en las categorías principales, incluyendo guión, dirección y categorías de actuación.

Las otras contendientes a ganar el premio principal son: Anora, El brutalista, Un completo desconocido, Dune: Part Two, Nickel Boys, Wicked y La sustancia.

Lista completa:

Mejor película: Anora, The Brutalist, A Complete Unknown, Conclave, Dune: Part Two, Emilia Perez, I'm still here, Nickel Boys, The Substance y Wicked.

Mejor dirección: Sean Baker, por Anora; Brady Corbet, por The Brutalist; James Mangold, por A Complete Unknown; Jacques Audiard, por Emilia Pérez y Coralie Fargeat, por The Substance.

Mejor actriz: Karla Sofía Gascón, por Emilia Pérez; Cynthia Erivo, por Wicked; Mikey Madison, por Anora; Demi Moore, por The Substance y Fernanda Torres, por I'm Still Here.

Mejor actor: Adrien Brody, por The Brutalist; Timothée Chalamet, por A Complete Unknown; Ralph Fiennes, por Conclave; Colman Domingo, por Sing Sing y Sebastian Stan, por The Apprentice.

Mejor actriz de reparto: Mónica Barbaro por A Complete Unknown; Ariana Grande por Wicked; Felicity Jones por The Brutalist; Isabella Rossellini por Conclave y Zoe Saldaña por Emilia Pérez.

Mejor actor de reparto: Yura Borisov, Anora; Kieran Culkin, Un dolor real; Edward Norton, Un completo desconocido; Guy Pierce, El Brutalista y Jeremy Strong, El aprendiz.

Mejor guión original: Anora, El brutalista, Un dolor real, Septiembre 5 y La sustancia

Mejor guión adaptado: Un completo desconocido, Cónclave, Emilia Pérez, Nickel Boys y Sing Sing.

Mejor película internacional: Ainda estou aquí (Brasil), The girl with the needle (Dinamarca), Emilia Pérez (Francia), The seed of the sacred fig (Alemania) y Flow (Letonia)

Mejor película animada: Flow, Intensamente 2, Memoir of a snail, Wallace y Gromit: La venganza se sirve con plumas y El robot salvaje

Mejor documental: Black box diaries, No other land, Porcelain war, Soundtrack to a coup d etat y Sugarcane

Mejor diseño de vestuario: Un completo desconocido, Cónclave, Gladiador II, Nosferatu y Wicked

Mejor maquillaje y peinado: A Different Man, Emilia Pérez, Nosferatu, La sustancia y Wicked

Mejor banda sonora original: El brutalista, Cónclave, Emilia Pérez, Wicked y El robot salvaje

Mejor dirección de fotografía: El brutalista, Duna: parte 2, Emilia Pérez, María Callas y Nosferatu

Mejor montaje: Anora, El Brutalista, Cónclave, Emilia Pérez y Wicked

Mejor canción original: El mal (Emilia Pérez), The Journey (Six triple eight), Like a bird (Sing Sing), Mi camino (Emilia Pérez) y Never too late (Elton John: Never too late)

Mejor diseño de producción: El brutalista, Cónclave, Duna: parte 2, Nosferatu y Wicked

Mejor sonido: Un completo Desconocido, Duna: parte 2, Emilia Pérez, Wicked, El robot salvaje

Mejores efectos especiales: Alien: Romulus, Better Man, Duna: parte 2, El planeta de los simios: Nuevo reino y Wicked

Mejor corto animado: Beautiful men, In the shadow of the cypress, Magic candies, Wonder to wonder y Yuck!

Mejor corto documental: Death by numbers, Incident, Instruments of a beating heart, The only girl in the orchestra y I am ready, Warden

Mejor corto de ficción: A Lien, Anuja, Im not a robot, The last ranger y The man who could not remain silent