“¡Alguien que le pegue!”: relator desesperado a gritos ante indefinición en área boliviana

El empate de Uruguay contra Bolivia por las Eliminatorias en El Alto tuvo, en general, varios momentos de protagonismo del equipo del Altiplano. Sin embargo, sobre el final del partido, la delantera Celeste tuvo una ocasión en la que los futbolistas pudieron rematar varias veces al arco, en busca del gol, pero la jugada se desvaneció.

La jugada alteró el ánimo de varios hinchas celestes, lo que además quedó expresado en palabras (y gritos) del relator de 13 a 0 (FM Del Sol) Álvaro González Márquez, quien con desesperación pedía a los futbolistas que en algún momento remataran a portería.

En el relato, se puede escuchar cómo la desesperación de González Márquez va aumentando conforme se suceden los pases. “Por el medio pide Pellistri, el toque a la entrada del área, le quedó ahora a Araújo, tocó… Y el remate no llega, no llega, no llega. 'Péguele, péguele, péguele alguien'”, dijo al inicio.

Y luego siguió: “¡Pegale! ¡Pegale! ¡¡Alguien que le pegue, por favor!! La tiene Pellistri, el toque, el centro por el segundo palo… ¡Pegale, otra vez! ¡La puta madre! ¡Pegale al arco! No es tan difícil. Y ahora vienen los bolivianos. Me muero”.

