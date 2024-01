“Agradecido”: Julian, el primogénito de John Lennon, estuvo de visita en Uruguay

Pantallazo

Año a año, verano tras verano, Uruguay recibe a diferentes personalidades del mundo del espectáculo. Si bien la mayoría son de la farándula argentina, también vienen desde otros países. Entonces, hay historias. Por ejemplo, cuando Paris Hilton participó de un evento en José Ignacio o cuando Anya Taylor-Joy también visitó el balneario esteño. También la presencia de Sebastián Yatra, Shakira, Julian Belfort, Julio Iglesias, entre muchísimos otros.

Este año hubo un famoso que pasó desapercibido: Julian Charles John, el primogénito de John Lennon, fruto de su relación con Cynthia Powell. En su cuenta de Instagram, el músico compartió un atardecer en Punta del Este, así como otros pasajes de rutas uruguayas.

“Agradecido”, escribió. Sin embargo, no compartió ubicaciones, tampoco dijo dónde estaba. De hecho, en sus comentarios algunos de sus seguidores intenaron adivinar dónde estaba, pero no tuvieron suerte.

Desde Pantallazo, se supo que Lennon visitó el Museo de Arte Contemporáneo Atchugarry (MACA), donde se exhibe la obra de Joaquín Torres García, Bruno Munari y Adam Jeppesen.

Si bien durante sus primeros años el primógenito de John Lennon pasó desapercibido con la prensa, con el tiempo logró afianzar su situación con su padre y su pareja, Yoko Ono. Cuando el beatle fue asesinado, Julian decidió dejar atrás su enemistad con la japonesa, madre su hermano Sean, con quien tiene una relación cordial.

A su vez, Julian inspiró canciones de los Beatles como “Lucy in the Sky with Diamonds” y “Hey Jude”.

Además de música, Julian se dedica a hacer documentales. En 2007 presentó el documental WhaleDreamers en el festival de Cannes.