Zunino sobre finanzas de la IM: “No es la situación más holgada, pero es estable y sólida”

Locales

Como quien no quiere la cosa

El intendente de Montevideo, Mauricio Zunino, respondió este jueves a las críticas en torno al estado financiero de la Intendencia de Montevideo (IM), luego de que afirmara que sufre de “intentos de ahogo económico” por parte del gobierno nacional.

“No es la más holgada, pero en realidad es una situación estable y sólida como hemos manifestado en declaraciones anteriores. No tenemos ningún problema en los sistemas de pagos, todas las otras obligaciones las estamos cumpliendo en tiempo y forma y eso es lo que venimos efectivamente llevando”, manifestó en rueda de prensa ante la consulta por la información que brindó el periodista Ignacio Álvarez, de que la Intendencia tiene una situación financiera “calamitosa”.

En tal sentido, aseguró que la IM no tiene “una situación que impida llevar adelante ningún tipo de obligaciones financieras” a pesar del ahogo financiero “por parte de algunos recursos del gobierno nacional”.

?? PRIMICIA DE @LaPecera1019

La Intendencia Municipal de Montevideo tiene una situación financiera “calamitosa”.

Desde la comuna se pidió ayuda a varios sectores políticos del Frente Amplio para buscar medidas que amortigüen el impacto.

La IMM se dispone a aplicar medidas que… — ignacio alvarez (@igalvar71) November 28, 2024

De esta manera, entró en un aspecto particular de la economía del ejecutivo departamental: los salarios. “Somos de las pocas instituciones que pagamos el penúltimo día hábil del mes, y en particular la IM es de los pocos lugares donde los trabajadores no perdieron salario real durante este período de gobierno”, aseveró el intendente capitalino.

Según argumentó, la comuna “genera dos reajustes anuales y los trabajadores mantienen su poder de compra a lo largo de todo el período, a diferencia de otros trabajadores públicos y privados que en el mejor de los casos lo están recuperando ahora”.

