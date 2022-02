Zubía sobre uso de imagen de Batlle y Ordóñez: "Un poco de respeto tenemos que tener"

Política

El diputado colorado Gustavo Zubía, entrevistado por Emisora del Este (Minas), se refirió al uso de la imagen de José Batlle y Ordóñez en la campaña por el si rumbo al referéndum para la derogación de 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC).

Zubía aclaró que no estuvo detrás de las denuncias presentadas a la Corte Electoral vinculadas al uso de determinados símbolos por cada partido, pero adelantó que se prevé una ley "para hacer incursos en una figura, en responsabilidad, a los que abusan de este tema".

"¿Cuál es el problema? Hoy es Batlle y mañana va a ser (Líber) Seregni, se lo pronostico. Seregni, en el tema de los bancarios, hace muchos años, año 68, participó, como jefe de la región uno, en la movilización de una huelga y los bancarios fueron trasladados a otras zonas de Montevideo en un acto de fuerza, en aplicación de las medidas prontas de seguridad. Pero ese evento, que muchos recuerdan y otros quieren olvidar, hoy o mañana le ponen la figura de Seregni reprimiendo a los bancarios ¿y qué tenemos ahí? Un lío, porque nos estamos metiendo con las figuras históricas de cada partido. Vamos a respetar un poquito", manifestó.

"Un partido quiere agarrar a otra figura histórica y dice, 'bueno, Seregni era colorado'. Porque era colorado, él mismo lo manifestó, luego creó el Frente Amplio. ¿Entonces nosotros, porque Seregni era colorado mañana lo tomamos como figura y empezamos el trueque? Creo que un poco de respeto tenemos que tener. No nos argentinicemos, vamos muy rápido a argentinizarnos en estos temas", expresó el legislador.

Sobre la campaña hacia el referéndum del 27 de marzo, dijo que no entiende la contradicción de "las feministas" al pararse en contra de la norma que se busca derogar, incluso cuando esta, según expuso, aumenta las penas para los femicidas.

"¿La LUC qué dice? No querido, vas a cumplir toda la condena. ¿Y qué dicen muchas feministas? Están en desacuerdo, quieren derogar la LUC, quieren derogar el artículo 86. Entonces yo quiero consultar al psiquiatra. Me está saliendo un fangote en psiquiatra. Una feminista que quiere que todo el peso de la ley a los que matan mujeres ahora se opone al artículo 86 de la LUC, que lo que dice es, estos tipos van a cumplir toda la condena. No hay descuentos para ellos como tuvo Pablo Goncálvez", expresó el colorado.