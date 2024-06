Zubía criticó el “terrible” intento de estudiantes de cancelar exposición suya en Udelar

Política

Gustavo Zubía, diputado del Partido Colorado, realizará este viernes a las 19:00 una ponencia en la Facultad de Derecho sobre la Ley de Violencia hacia las Mujeres Basada en Género, invitado por la Corriente Gremial Universitaria (CGU), para explicar los cambios normativos propuestos por el gobierno.

En respuesta a la invitación de la CGU, un grupo de estudiantes de Derecho hizo circular una imagen en la que se exige cancelar la ida de Zubía, citando recortes de prensa donde se mencionan declaraciones sobre el legislador respecto al abuso sexual a menores y algunos casos de “violación sin violencia física”.

Zubía se enteró de esta proclama cuando era entrevistrado por el programa Se arregla el mundo (FM Hit). “No estaba al tanto, pero no me sorprende en lo más mínimo”, dijo el dirigente del sector Tercera Vía, que señaló que “el acallar” a quien condice con sus ideas “se viene transformando en una prédica habitual de grupos que en definitiva tiene que responder a una ideología totalitaria”.

“Ese sería básicamente el esquema, el manual. Es de manual, porque tiene muchísimos años esa operativa, no es novedosa, pero, a la vez, es absolutamente falta de realidad democrática”, afirmó.

“No me gusta cómo hablás tú, entonces te quiero cancelar, quiero impedir que hables, impedir que entres a un lugar que se supone que es un ámbito cultural donde la gente obtiene diversas informaciones. Es terrible, más allá del acto físico o el acto emocional de la persona que va a hablar, que lo banco, porque estoy acostumbrado hace 38 años a trabajar con delincuentes. Es terrible esa posición del punto de vista ideológico, del punto de vista operacional, está reflejando la visión totalitarista de ‘solo importa mi voz, no me importa lo que vos decís’. Bueno, eso representa en un estado democrático el principio de falencia para todas las operaciones. Es lamentable, no me interesa”, expresó Zubía.

“Y veremos, capaz hay mecanismos hasta violentos para impedirme hablar. Veremos qué es lo que sucede. Que alguien saque conclusiones en un país que lamentablemente cada vez saca menos conclusiones y trabaja por los manuales que se les imponen”, agregó el diputado.

Zubía luego se manifestó en Twitter al respecto y escribió: “Mañana viernes a la hora 19 tengo una invitación en Udelar, salón 26 [de la Facultad de] Derecho, para hablar de [la] modificación a ley de Género. Como es habitual, comenzó la ofensiva para que no hable. Sí, parece mentira que en casa de la formación democrática se quiera impedir escuchar otra opinión”.

