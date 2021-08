Zubía: “Se usan parámetros distintos para juzgar una rapiña hoy y crímenes hace 50 años"

Política

El diputado colorado Gustavo Zubía dijo que el exdirector de cárceles y exdocente de la Escuela de Policía, Enrique Navas, tiene todo su apoyo y continúa integrando su sector, Tercera Vía, del Partido Colorado, en entrevista con César Bianchi en 970 Noticias.

Navas manifestó en un Zoom que divulgó el periodista Gabriel Pereyra a comienzos de julio que si un policía se hacía pasar por otro tras un tiro que no disparó era "un acto de servicio". "Desde el punto de vista ético, es correcta su actitud", había dicho Navas, quien además calificó a los militares presos en la cárcel de Domingo Arena como "presos políticos". Navas fue removido de su cargo como docente de Ética, mando y liderazgo en la Escuela Nacional de Policía.

Zubía recordó en 970 Universal que al otro día de conocerse las manifestaciones de Navas, él publicó un tuit aclarando que discrepaba en el uso del término "presos políticos" a los represores recluidos en la cárcel de Domingo Arena, y que el propio Navas, en su carta de renuncia a la Escuela de Policía, había reconocido el error. Sin embargo, Zubía le dio su apoyo y dijo que "la Justicia mide con distintas varas los delitos cometidos hoy con aquellos cometidos hace 50 años".

"En este momento, en la persecución de los delitos de lesa humanidad, se manejan parámetros probatorios muy diferentes a los que se manejan en delitos comunes. Y eso no es correcto. Vos no podés utilizar unos criterios para juzgar a una persona cuando comete una rapiña y utilizar otro criterio para juzgar a una persona que cometió, eventualmente, un homicidio hace 50 años y la prueba no la tenés a mano. Tenés que utilizar parámetros iguales", dijo Zubía, alineándose con opiniones del senador y líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos.

A propósito de ese otro socio de la coalición, Zubía opinó: "Cabildo Abierto tiene un perfil propio, ha marcado un perfil. El Partido Colorado es un socio demasiado sobrio, demasiado quieto, y en algunas cosas tiene que marcar un perfil más intenso. Deberíamos marcarlo, por ejemplo, con mi idea de descender la franja del IASS, un impuesto que es un desastre y que algunos calificaron de antiético".

El diputado del sector Tercera Vía se lamentó, además, por no haber sido considerado para integrar esa comisión interpartidaria que tendrá un diálogo entre Parlamento y Poder Ejecutivo. "Es verdad que somos chicos, pero ¿desde cuándo las minorías no se representan?", protestó.

A juicio del exfiscal la coalición de gobierno está muy pasiva en la defensa de la Ley de Urgente Consideración y debe salir ya a la calle a militar por su ratificación. "El oficialismo está muy omiso en defender la LUC. Me dicen: ‘Tranquilo, hay tiempo'. Pero a seguro se lo llevaron preso", dijo gráficamente