Zubía: “El presidente no me recibe, no me escucha y no me contesta”

“El presidente no me recibe, no me escucha, y, como no puede ser de otra forma, no me contesta”, reclamó el diputado colorado Gustavo Zubía este viernes en Desayunos Informales (Canal 12).

El legislador se encontraba hablando sobre su proyecto de reestructura de la Fiscalía General de la Nación, que está a estudio del Parlamento. “Nos comprometimos, un tipo presentó un proyecto, lo mínimo es tratarlo, no que haga cuatro años que está en la Comisión de Constitución, cuando todos dijeron que sí, menos el presidente, que dijo que no. Se ve que tiene más fuerza el presidente que el resto de los partidos todos juntos”, afirmó el exfiscal.

Al ser repreguntado por la oposición del Frente Amplio a su propuesta, dijo: “Es lo más lindo que tengo en este momento, tener en contra al presidente y tener en contra al Frente Amplio. Es placer”.

Sobre su falta de comunicación con el presidente, agregó: “Creo que, si queremos tener una coalición efectiva, lo mínimo que tenemos que hacer es atender a cualquier miembro, que además representa a un sector político. Lo cual demuestra que, además, la coalición está en problemas organizacionales”.

Sin embargo, cuando se le consultó si piensa que Lacalle tiene alguna animosidad contra él, dijo que no. “Pienso que el día que nos sentemos con el presidente me va a decir ‘querés un café, querés una medialuna, yo la pago’. No, no creo que voy a tener ningún problema en relacionarme con él. Es un tema político”, afirmó Zubía.

“Quizá no seguí los carriles debidos dentro del Partido Colorado para acceder al presidente. Pero eso significa tener que pagar peaje, que no estaba dispuesto a pagarlo. Yo pedí una entrevista directa con el presidente, soy un sector del Partido Colorado, 40.000 votos que no le deben de haber hecho mal en su campaña para acceder a su primera magistratura —vamos a recordar las matemáticas de hace un tiempo—, sin embargo, no nos recibe”, opinó, aunque agregó que tiene claro que “no es un tema personal”.

“Ahora, cuando decía que me da satisfacción, me da satisfacción estar enfrentado con quien debo enfrentar a pesar del costo político, que obviamente tiene, porque a nivel de la coalición estar mal con el presidente tiene un costo diario, permanente. Soy visto como una oveja negra o como un loco suelto”, comentó el legislador.

“Y el problema no es mío, es del señor presidente de la República que no cumplió con lo prometido”, dijo, soteniendo el Compromiso por el país, acuerdo electoral de la coalición y señalando los “ocho puntos” en materia de seguridad que, para Zubía, no fueron trabajados por el gobierno.

“Prometimos esto, es hora de cumplirlo”, sostuvo Zubía.