Zubía: “Ciudadanos hereda de Talvi, otros de Sanguinetti; el único con voto propio soy yo”

Política

El diputado Gustavo Zubía ve varias diferencias entre él y sus rivales en la interna colorada, los otros precandidatos a la presidencia. “Hoy, con todo, me voy a pasar la mano a favor del lomo, el único que tiene voto propio soy yo”, dijo este martes, en entrevista con Seré Curioso (VTV).

“Al haberse retirado [Ernesto] Talvi, el grupo de Ciudadanos tienen votos que había producido básicamente Talvi, más allá de los apoyos”, sostuvo, para luego remarcar que el grupo que hoy apoya la candidatura de Robert Silva “hereda estructura de Talvi”, mientras que “Batllistas y los otros grupos, heredan de Sanguinetti”.

“Estoy hablando del punto de vista del taca-taca, papelito por medio. [De] quién tiene votos que le hayan puesto en la urna. El único que tiene soy yo. Vamos a aclarar, porque dije: me pasaba la mano a favor del lomo”, sostuvo.

Al ser preguntado sobre Guzmán Acosta y Lara, quien se distancia de ambas corrientes, dijo que “después” se va a medir en las internas cuántos apoyos tenga. “Ellos [en referencia a otros precandidatos] son herencia de Sanguinetti y de Talvi. Uno se fue y el otro se va a ir ahora. Así que no juegan partido; el que sigue todavía en pie, —gracias a Dios y a la Virgen, y a los embates que le llevan, porque le hacen bien para la salud—, soy yo”, afirmó Zubía.

Para el diputado sería “pedante” empezar a “enumerar temas” en los que se diferencia de sus adversarios en la interna.

“Más que ingresar a los temas sustantivos, yo voy a decir que tengo una característica, que no siempre me juega a favor, obviamente: decir lo que pienso. Es un problema que tengo desde que de chiquito veía con cierta admiración a los Samurai”, comentó.

Al señalársele la similitud en ese sentido con el expresidente Jorge Batlle, respondió: “También”.

“La diferencia con Jorge Batlle es que él intentó múltiples veces antes [de poder llegar a la Presidencia]; a mí la franja etaria no me va a dar. Mi diferencia no es tanto en lo sustantivo de las ideas, sino en la posición emocional que asumo. […] Cuando tengo que hablar claro, hablo. El costo, Dios proveerá. Estoy muy viejo para evaluar esa faceta”, culminó diciendo, en referencia a los otros precandidatos.

Violación ope legis y los dichos en TV

Hace dos semanas, el diputado dijo en Desayunos Informales (Canal 12) que “en determinadas circunstancias, sobre todo en las violaciones ope legis, la mujer tiene 12 años y está contentísima de mantener relaciones con individuos de 26 años”.

Zubía argumentó en aquel entonces que “ha visto” este tipo de situaciones y especificó que se basa en el “enamoramiento” por parte de la menor. “Sí, la víctima puede haber estado conforme con la relación sexual. No me diga que no”, agregó ante los cuestionamientos de los periodistas. “Hay situaciones de violación donde la víctima dio su consentimiento más allá de que no estaba en edad. Entonces, no hay violencia, hay engaño. No hay violencia”, insistió el legislador ante cámaras.

En Seré Curioso quiso “redoblar la apuesta” al decirle a los televidentes: “¿Conoce o no conoce casos donde esa persona puede llegar a mantener una relación sexual con un adulto sin violencia?”.

“Usted me dirá: ‘con engaño, con seducción, con mecanismos paralelos de todo tipo’. Por supuesto”, sostuvo y agregó: “Pero sin violencia”.

“Yo lo vi, lo ví con estsos ojos que todavía mantengo. […] Niñas de 12 y 13 años, insultar a suy madre porque había llevado el caso ante la Justicia. Ahora, eso significa que yo diga, a esas personas, [que] hay que dejarlas en libertad. ¡No!”, enfatizó el legislador y exfiscal.

“¿Qué es violación ope legis? Dice el Código Penal en su artículo 272 [que mantener relaciones con] una menor de 15 es violación. Excepto que se pueda articular prueba en contrario a esa violación violenta que supone. Es decir, admite los casos de mantener relaciones con una chica de 14 o de 13, admite prueba en contrario. ¿Qué es? Que la chica diga ‘yo quise mantener relación’. Dice el código: ‘Cuando se diligencia esa prueba en contrario, el varón puede quedar exonerado de responsabilidad’”, afirmó el abogado.

“¿Esto significa decir no hay abuso sexual? Por supuesto que hay, lo que pasa es que yo hablo partiendo de la base que hay buena fe, y partiendo de la base, más allá de que hay ciertas cosas técnicas sean difíciles de comprender, que en principio, cualquier ser humano en este país, mayor de edad, entiende, que si dio su consentimiento, la muchacha de 13 o de 14, el varón no va en cana”, dijo.

“La de 12 es diferente; la de 12 puede dar el consentimiento e igual no sirve de nada. El varón va en cana igual”, concluyó Zubía.