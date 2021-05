Zona comercial de Río Branco y casas rurales de Cerro Largo sufrieron daños tras tormentas

Locales

Las tormentas que se registraron este lunes y en las primeras horas de este martes, que fueron alertadas por el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet), tuvieron su foco principal foco en el departamento de Cerro Largo.

Allí, la zona comercial de los free shops de la ciudad de Río Branco sufrió varias afectaciones, según informó Silvia Techera, corresponsal de Subrayado, y confirmó la coordinadora del Centro Coordinador de Emergencias Departamental (Cecoed) de Cerro Largo, Alejandra Rivero a Montevideo Portal.

La coordinadora del Cecoed dijo a Montevideo Portal que todavía se está haciendo una "evaluación primaria" y que todavía hay equipos "haciendo recorridas" por diferentes zonas del departamento. Sin embargo, informó que las localidades más afectadas fueron dos zonas rurales que están a algunos kilómetros de Río Branco donde varias casas sufrieron voladuras de techos. Asimismo, hubo caídas de árboles en predios privados, pero no cortaron rutas ni caminos.

"En estos momentos hay unas 250 familias que están sin luz por la caída de los árboles, tanto en Río Branco como en las zonas rurales. Según los vecinos fue como una turbonada. Estamos haciendo una evaluación, todavía no tenemos el número exacto de las familias afectadas", explicó Rivero.

La "turbonada" que generó todas estas afectaciones ocurrió en las primeras horas de este martes. Según la coordinadora, hubo mucho granizo, vientos muy fuertes con ráfagas de lluvia intensa y ahí es donde "más se profundizó".

Consultada sobre la zona comercial de Río Branco, Rivero dijo: "La zona comercial fue afectada, muchas vidrieras de los comercios rotos. Eso fue bastante complicado, pero fueron roturas de vidrio principalmente. El techo del parador que hay en el Remanso, cerca del río, donde se hacen los espectáculos artísticos en verano tuvo un desprendimiento. Lo levantó, pero no voló".

En tal sentido, explicó que hasta el momento no hay información oficial de personas que se hayan lesionado o herido a causa de estas afectaciones. "Por las vías oficiales tanto Bomberos como Policía no hay comunicación de nada. Oficialmente no tenemos conocimiento, por ahora", concluyó.

