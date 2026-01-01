Zohran Mamdani asume como alcalde de Nueva York y jura su cargo sobre el Corán

Internacionales

Zohran Mamdani tomó posesión este lunes 1 de enero como el nuevo alcalde de Nueva York, en una ceremonia simbólica celebrada poco después de la medianoche en una antigua estación de metro bajo el Parque del Ayuntamiento. En un gesto cargado de simbolismo y diversidad, juró su cargo sobre el Corán, convirtiéndose en el primer alcalde musulmán en la historia de la ciudad.

“Es el mayor honor y un privilegio de toda una vida”, expresó Mamdani tras asumir formalmente el cargo ante la fiscal general de Nueva York, Letitia James.

La elección del lugar —la antigua estación del Ayuntamiento inaugurada en 1904— no fue casual: “Fue un monumento a una ciudad que se atrevía a cosas bellas y grandiosas para transformar la vida de la gente trabajadora. Esa ambición no debe quedar en el pasado. Será el horizonte de mi administración”, afirmó el flamante alcalde, de 32 años.

Mamdani, quien es el alcalde número 112 de la ciudad y el segundo más joven en la historia de Nueva York, estuvo acompañado por su esposa, la artista Rama Duwaji, y su madre, la reconocida directora de cine Mira Nair. La ceremonia fue íntima, sin prensa ni multitudes, aunque está prevista una celebración pública más tarde en el día, donde volverá a jurar su cargo ante el senador Bernie Sanders, una de sus principales referencias políticas.

Con un perfil claramente progresista, Mamdani ganó la alcaldía tras imponerse con amplitud en las elecciones y en las internas demócratas. Su programa de gobierno incluye medidas audaces como:

Transporte público gratuito en autobús

Congelamiento de los alquileres

Educación infantil gratuita hasta los cinco años

Nacido en Uganda y criado en Nueva York, Mamdani es también legislador estatal y miembro del ala izquierda del Partido Demócrata, donde se ha destacado por su activismo social y por defender los derechos de inmigrantes y trabajadores.

Con información de EFE