Zambia: elefante atacó jeep turístico, mató a una mujer e hirió a otras cinco personas

Un ataque de elefante provocó la muerte de una turista estadounidense de 80 años e hirió a otras cinco personas durante un safari en un parque nacional de Zambia, África.

Uno de los pasajeros registró el momento en que el elefante comenzó a perseguir al jeep que transportaba a los turistas en el Parque Nacional Kafue, el sábado 31 de marzo.

Según el portal noticioso UOL, el mamífero, que medía aproximadamente 3 metros de altura y pesaba alrededor de cinco toneladas, siguió al vehículo por unos 800 metros, hasta embestirlo repetidamente con sus colmillos. En el video se pueden escuchar los gritos de los guías y turistas. Finalmente el paquidermo derriba el coche y la filmación cesa.

One international client killed by elephant in Kafue National Park from lufupa Lodge during Safari. Two injured and being evacuated to Lusaka. Full details being awaited from the operator through the Senior Warden Kafue Region. Very unfortunate indeed. pic.twitter.com/4ntbyhec1G