Youtuber polaco escaló edificio en Puerto Madero: lo atraparon antes de llegar a la cima

Un youtuber polaco escaló la fachada de una torre de 30 pisos en Puerto Madero, Buenos Aires. Fue rescatado y detenido por las autoridades a punto de llegar a la cima del edificio.

Marcin Banot, influencer de nacionalidad polaca, trepó por el edificio valiéndose únicamente de sus manos, utilizando las aberturas que presenta la estructura en su fachada.

Según informó Clarín, la Policía de la Ciudad y los bomberos llegaron a la torre, donde tiene sede la empresa argentina Globant, y solicitaron la asistencia de un traductor para negociar con el influencer, que en sus redes sociales se dedica a mostrar sus viajes y realizar escaladas del estilo.

Cuatro bomberos lograron bajar unos pisos desde la terraza para atrapar y afirmar con arneses al hombre antes que lograra llegar a la cima. Los efectivos lo inmovilizaron y rompieron la decoración metálica del edificio para poder ingresarlo a uno de los pisos.

“Cuando lo alcanzamos tuvimos dificultades de con el idioma. Algunas tratamos de hablar con él en inglés. No opuso resistencia. Cuando lo ingresamos a nivel enseguida lo asistió el SAME y constató que no tenía heridas”, dijo a Clarín uno de los rescatistas, que añadió: “Tuvimos que romper un enchapado decorativo del edifcio con herramientas especiales, luego la protección de la ventana y recién ahí pudimos ingresar”.

En redes se viralizaron videos del hombre escalando la fachada del edificio, con la particularidad de que lo hizo visitiendo la camiseta de la selección argentina, más específicamente, la 10 de Lionel Messi.

