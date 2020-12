Yemen: Varias víctimas en ataque explosivo tras la llegada de avión con nuevo Gobierno

Un ataque ejecutado este miércoles contra el aeropuerto de la ciudad yemení de Adén tras el aterrizaje de un avión que transportaba a varios ministros del Gobierno reconocido internacionalmente ha dejado un número indeterminado de víctimas, según la cadena de televisión Al Arabiya.

Según estas informaciones, los ministros --todos los que componen el Ejecutivo, a excepción del de Defensa-- han resultado ilesos en el ataque, en el que se habrían utilizado explosivos y proyectiles de mortero. Por el momento no hay reclamación de la autoría del suceso.

El primer ministro yemení, Abdulmalek Main, ha destacado a través de su cuenta en la red social Twitter tras el ataque que las autoridades "continuarán su trabajo hasta el fin del golpe de los huthis y la restauración del país".

"Los miembros del Gobierno estamos en la capital temporal de Adén y todo el mundo está bien. Este cobarde ataque terrorista contra el aeropuerto de Adén es parte de la guerra lanzada contra el Estado yemení", ha sostenido.

Asimismo, Rajé Badi, portavoz del Gobierno, ha recalcado que los miembros del Ejecutivo han resultado ilesos y ha detallado que todos ellos se encontraban aún dentro del avión en el momento de la explosión. Badi ha hablado además de "un acto cobarde y traicionero".

BREAKING - Explosion at Aden's International Airport upon arrival of members of #Yemen's new government.pic.twitter.com/VkUXy31wz1