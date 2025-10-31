Yamandú Orsi convocó a Consejo de Ministros para el lunes y se tratará el presupuesto

Montevideo Portal
El presidente de la República, Yamandú Orsi, convocó a un Consejo de Ministros para el próximo lunes, donde el mandatario analizará junto con los jerarcas el proyecto de ley del Presupuesto Quinquenal.
El gabinete recibió en la tarde de este viernes la citación por parte del jefe de Estado para la instancia que se desarrollará en la Torre Ejecutiva el próximo 3 de noviembre, informaron fuentes del gobierno a Montevideo Portal.
El orden del día será el presupuesto presentado por el Ejecutivo a fines de agosto, que fue tratado y aprobado en la Cámara de Diputados. Actualmente, el proyecto se encuentra en la cámara alta, donde los senadores analizan el proyecto de ley en la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda del Senado. Luego de que se termine de analizar en la comisión especializada, pasará al plenario, donde se debatirá y votará el proyecto de ley.
Montevideo Portal
Acerca de los comentariosHemos reformulado nuestra manera de mostrar comentarios, agregando tecnología de forma de que cada lector pueda decidir qué comentarios se le mostrarán en base a la valoración que tengan estos por parte de la comunidad. AMPLIAR
Esto es para poder mejorar el intercambio entre los usuarios y que sea un lugar que respete las normas de convivencia.
A su vez, habilitamos la casilla [email protected], para que los lectores puedan reportar comentarios que consideren fuera de lugar y que rompan las normas de convivencia.
Si querés leerlo hacé clic aquí[+]