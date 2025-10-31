Yamandú Orsi convocó a Consejo de Ministros para el lunes y se tratará el presupuesto

Política

El presidente de la República, Yamandú Orsi, convocó a un Consejo de Ministros para el próximo lunes, donde el mandatario analizará junto con los jerarcas el proyecto de ley del Presupuesto Quinquenal.

El gabinete recibió en la tarde de este viernes la citación por parte del jefe de Estado para la instancia que se desarrollará en la Torre Ejecutiva el próximo 3 de noviembre, informaron fuentes del gobierno a Montevideo Portal.

El orden del día será el presupuesto presentado por el Ejecutivo a fines de agosto, que fue tratado y aprobado en la Cámara de Diputados. Actualmente, el proyecto se encuentra en la cámara alta, donde los senadores analizan el proyecto de ley en la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda del Senado. Luego de que se termine de analizar en la comisión especializada, pasará al plenario, donde se debatirá y votará el proyecto de ley.

