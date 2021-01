Yamandú Orsi: “El presidente tiene una virtud y un defecto: maneja todo”

Política

El intendente de Canelones, Yamandú Orsi, fue entrevistado por el periodista Leo Sarro mientras descansaba en Portezuelo. El mandatario afirmó estar preocupado por la pandemia porque "Veníamos bien y se entraron a complicar los números".

"Europa sigue con sus problemas más allá de la vacuna... Por peor que te vaya, saber que tenés ahí el comienzo de la vacunación te da otra expectativa", comentó, con base en la falta de un acuerdo para conseguir las primeras dosis de la vacuna contra la covid-19. "Uruguay era un país que se había despegado del resto de América Latina en el manejo de la pandemia, hoy creo que seguimos mejor, pero capaz por un tema de tamaño todavía no encontramos la salida, pero en algún momento va a aparecer".

A pesar de esto, se mostró optimista: "En Uruguay el famoso tema de las perillas de actividad económica se ha tratado de mantener, el turismo es un desafío tremendo. Igual el compatriota salió. Los viernes la ruta Interbalnearia explota, y te comenta la gente que de un día para el otro se desborda. Aunque son salidas rápidas de uno o dos días".

Para Orsi, Lacalle Pou está tomando un papel protagónico que "no había visto antes". "El presidente tiene una virtud y un defecto: maneja todo. Hay un excesivo protagonismo, capaz es una estrategia y da resultado, pero muchas veces lo veo haciendo cosas que debería estar haciendo otro. Hay un protagonismo demasiado centrado en la figura el presidente y muy diluido el consejo de Ministros. Si sale bien es un mérito y si sale mal se carga toda la responsabilidad. Se tiene mucha confianza, eso está bueno, lo que no debería implicar el no tener como Gobierno una actitud más de dar entrada a los otros y la oposición. Nosotros como gobiernos departamentales tenemos que seguir los lineamientos del Gobierno", resaltó.

Para el intendente, el presidente de la República "se pone en las cosas chicas como en las cosas grandes", como en la elección de la candidata de la coalición multicolor a la Intendencia de Montevideo cuando ya estaba gobernando. "Una de las últimas noticias es que Presidencia se hace cargo del tema de las vacunas... Se hace cargo, se hace cargo, se hace cargo... Me parece que es mucho", disparó.

Finalmente, Orsi expresó que con la vacunación no se termina el problema y que el Gobierno deberá centrarse en la reactivación económica, medidas que por ahora no siente que se estén tomando. "Está todo muy quieto, pero después tiene que entrar la inversión, inversión pública. En Europa el consejo del FMI es que gasten. Yo no sé si la política (en Uruguay) de achicar será la solución, capaz que tienen razón, me lo demostrará el tiempo".