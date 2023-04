Yamandú Orsi: “Creo que estamos en campaña; algunos nombres se explicitan, otros no”

Política

Montevideo Portal

El intendente de Canelones, Yamandú Orsi, participó este lunes de uno de los primeros actos callejeros de política partidaria pensando en las elecciones de 2024. En concreto, se lanzó públicamente el sector La Patriada, que busca “ampliar” al Frente Amplio (FA) y que tiene como candidato a Orsi para la próxima votación presidencial.

En ese marco, el intendente canario brindó una conferencia de prensa en la que hizo referencia a las elecciones pasadas, a la política en general y a las promesas de campaña que luego no se cumplen cuando los candidatos ganan las elecciones.

Contó que el FA en la elección anterior (cuando el ingeniero Daniel Martínez era candidato) se dio cuenta de que le faltaba “contacto con el territorio” y, para eso, lo primero que hicieron cuando terminó fue ir a Treinta y Tres y Cerro Largo para dialogar con los locales. Ahí empezaron a ver, según dijo, que había “suelo fértil” a partir de la premisa: “Así no, así no se hace”.

“Lo primero es escuchar y escuchar mucho, después el Frente [Amplio] mismo a nivel central resolvió aquello del Frente Te Escucha. Tiene que ver con eso también, tiene que ver con el reconocimiento de una forma de vincularnos con la gente, en base al lugar donde vive y no desde un manual que uno arma desde un escritorio y que no es la verdadera foto”, sostuvo.

Orsi reconoció que el de este lunes fue el primero acto de campaña a nivel callejero, y dijo: “Yo creo que estamos en campaña; algunos nombres se explicitan, otros no se explicitan, pero Uruguay suele estar en campaña bastante más tiempo que el resto de los países. Lo que es cierto es que la campaña pura y dura empieza el año que viene, y se verá. Mi nombre fue propuesto por algunos sectores y se verá ahí en el congreso qué nombres nuestros compañeros habilita nuestro Frente Amplio”, aseguró.

En este sentido, adelantó que si el congreso del FA lo elige como candidato dejará la Intendencia de Canelones, aunque reconoció que ha habido otras experiencias, pero consideró que no lo hará. “Cuando se formalice ahí hay que dar un paso al costado, porque mañana y toda la semana estoy en la intendencia”, aseguró, y puso como fecha decisiva el congreso de la coalición de izquierda.

Sobre la política, Orsi dijo que cambió la forma de ser un político porque los medios y ahora las redes sociales hacen lo suyo, por lo tanto, expresó que “ya no es como antes”.

“Está bien que seamos muy cuidadosos en lo que uno dice y a veces se corren riesgos. Para ser más claro: en la última campaña electoral se vieron cosas muy complejas, por ejemplo, decir cosas que después no se hacen, decir que no van a aumentarse los impuestos, las tarifas, o que la reforma jubilatoria no iba a aumentar la edad de jubilación. Son estrategias para tener más adhesión, pero al final lo que termina siendo es no decir lo que realmente se piensa”, indicó.

“A veces es preferible callarse y decir ‘se verá’. A veces tiene su costo, pero hoy la gente está pidiendo cada vez más fuerte con aquello de la verdad, más teniendo en cuenta que hay estrategia, como las noticias y sitios falsos, que están operando políticamente y trabajan centralmente la mentira. A veces, en esa estrategia de conseguir votos y adhesiones, se sacrifica la sinceridad y ahí tenemos que ser todos muy autocríticos de pensar en el mediano y largo plazo”, agregó.

Finalmente, expresó que el Frente Amplio tendrá su programa partidario y que el elegido en las elecciones internas será el que tendrá que aplicarlo. No obstante hizo referencia a los adolescentes y las escuelas y liceos.

“Lo que digo es que pensar en ese tipo de cosas, aparentemente simples, donde los gurises de Primaria en vez de estar en la calle estén en la escuela, no es una cosa de grandes reformadores, sino que tiene más que ver con el sentido común, que creo que es un espacio donde podemos juntarnos. Eso es muy progresista, muy de avanzada y tiene que ver con aquello de que la educación implica transformaciones, modernizar, pero también más tiempo para que los gurises estén ahí adentro”, concluyó.

Montevideo Portal