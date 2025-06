Ya se ven desde la ciudad las letras de Minas tipo Hollywood; mirá el video hecho con dron

Política

La cuenta oficial de la Dirección de Turismo de Lavalleja difundió videos grabados con un dron que muestran el avance en la construcción del cartel de Minas en el cerro del barrio La Coronilla de la ciudad, con un estilo similar a las clásicas letras de Hollywood, en Los Ángeles, Estados Unidos.

En el video se ve cómo ya están montadas estructuras metálicas con las formas de las letras que componen el nombre de la ciudad serrana.

Luego de un parate en las acciones iniciales de preparación de terreno durante la campaña municipal, a fines de mayo se comenzó con el armado de las letras.

La propuesta se conoció en diciembre del 2024 y de inmediato causó polémica por su costo aproximado: US$ 650.000. Según se comunicó en ese momento, el objetivo era incentivar el turismo hacia la capital del departamento.

Una vez que se anunció el proyecto, desde filas blancas, con la exsenadora y excandidata a intendenta Carol Aviaga a la cabeza, le solicitaron al entonces jefe comunal Mario García que no continuara, por entender que se trataba de un “gasto excesivo”.

Si bien los dirigentes frenteamplistas también expresaron su rechazo de la obra y la consideran como uno de los factores que explicó la “mala valoración de gestión” del Partido Nacional, el intendente electo Daniel Ximénez dijo que le va a dar continuidad al proyecto en su gestión.

“Tenemos que cuidar la institucionalidad, no podemos entrar y decir: ‘Esto no se hace’, porque eso puede tener consecuencias para la comuna y lo que no puede pasar es que se gasten US$ 700.000 en algo que no se hizo y que la empresa lo cobre igual”, indicó.

Asimismo, dijo que “por razones obvias”, dado que, según las encuestas, el 70% de la población de Lavalleja está en contra de la realización del letrero, este no fue instalado durante la campaña electoral.