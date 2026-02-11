Locales

Ya hay organizadas en redes nuevas juntadas de therians en Uruguay: dónde serán y cuándo

Montevideo Portal

Luego de que decenas de personas se juntaran en la Plaza Independencia el pasado martes, en el marco de la primera juntada de therians de Uruguay, a través de redes sociales ya están organizadas dos nuevos eventos similares.

El primero tendrá lugar el jueves a las 17:00 horas en la Quinta de Capurro, en Canelones. En este caso, a través de una cuenta de Instagram que se define como una comunidad therians de Santa Lucía, se convoca a participar del evento.

En las publicaciones de dicha cuenta se pueden ver a los therians saltando con sus máscaras, así como también haciendo otras actividades que ellos definen como “naturales”.

El segundo evento es para el primer día de marzo y será en Montevideo, en la zona del Nuevo Centro Shopping. Con un afiche, los convocantes llaman a “conectar con la manada” a partir de las 15:00 horas.

Los therians son personas que se autoperciben como un animal, que puede ser zorro, perro, gato, lobo o cualquier otro tipo de especie que camine en cuatro patas.

Montevideo Portal