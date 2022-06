Williman no cree en la "mitomanía" del Cachila e insiste con su participación en el crimen

Locales

El abogado Juan Raúl Williman, a cargo de la defensa de los padres de Lola Chomnalez, expresó sus dudas y discrepancias con la perspectiva del juez Juan Manuel Giménez Vera, que resolvió absolver a Ángel Moreira, alias “Cachila”, de responsabilidades en el homicidio de la adolescente argentina.

En la sentencia, Giménez Vera destaca que Moreira “negó en varias oportunidades haber conocido” a Lola. Recoge, por ejemplo, un fragmento de una de sus declaraciones durante la investigación: “La vi en la foto en la tele. Yo no sabía que tenía novio. Le estoy diciendo ahora la verdad. Ayer mentí. Estoy tan nervioso. Pasé todo el día allá y ahora acá. Yo inventé. Yo nunca pasé con problemas como el de ahora”.

El juez se basa en las incongruencias de Moreira para descartar varias de las pruebas en las que se había apoyado el fiscal anterior, Jorge Vaz, para pedir su procesamiento en 2019, y se afilia a la teoría de la perito psiquiatra Yisella Díaz, que concluyó que el Cachila tiene “una tendencia a la mitomanía”.

Al respecto, Williman dijo que no está de acuerdo con la visión del juez, así como tampoco coincidía con la teoría de la fiscal Jéssica Pereira, que en diciembre acusó a Moreira de encubrimiento del crimen. La postura de la defensa de la familia se acerca más al planteo que hiciera Vaz, y lo considera coautor del homicidio.

“Tengo mis dudas sobre la mitomanía” de Moreira, planteó Williman. En diálogo con Montevideo Portal, el abogado señaló que “siempre” se supo que el acusado presentaba incongruencias en su relato. “En las declaraciones, que son varias, (Moreira) va y viene, pero él se ubicó en el lugar”, destacó.

Williman entiende que el hecho de que Moreira haya dicho cosas falsas o que no hayan sido comprobadas -como que Lola tenía novio, o que llevaba cigarrillos uruguayos- no implica que se pueda descartar su participación. “Parte de la charla con Lola puede ser fantasiosa, pero eso no significa que no se haya ubicado en la escena. Su relato a veces se va por las nubes, pero en otros momentos se ubica y sabe cosas que no salieron en las noticias”, indicó. Mencionó algunos ejemplos, como la forma en que cayó el cuerpo inerte de Lola, o detalles de su vida y de las actividades que hacía.

Williman señaló que el juez en su resolución no toma en cuenta varios elementos, como la pericia semiológica realizada en 2019 o la declaración de la expareja de Moreira, con el argumento de que esta lo quería perjudicar. “Si no cree en todas las pruebas en las que Vaz se apoyó, no va a tener nada” en su contra, opinó.

A su vez, planteó dudas respecto a una pericia de celular que Giménez Vera incorpora en la sentencia, y que hasta ahora era desconocida. De acuerdo con lo que plantea el juez, el análisis del celular del acusado revela que entre el 26 y 31 de diciembre de 2014 él estuvo en Rivera, y no en Valizas. “¿Cómo perician un celular ahora?”, cuestionó Williman. “Es raro que se pueda hacer siete años después. ¿No cambió de teléfono?”, se preguntó.

El procesamiento de Moreira, en 2019, fue solicitado por Vaz, decretado por la jueza Rossana Ortega, y ratificado por un tribunal de apelaciones. Giménez Vera “echa por tierra” esos pasos, apuntó Williman, y “ahora, la única garantía que tiene la familia es que la Fiscalía apele y un tribunal de mayor jerarquía resuelva”.

