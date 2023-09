Williman cuestionó accionar de fiscal que reexaminó caso de violación grupal en Cordón

Judiciales

El abogado Juan Raúl Williman, del Consultorio Jurídico Penal de la Universidad de la República (Udelar), informó este miércoles que estudian la posibilidad de plantear el caso de presunta violación en el Cordón a organismos internacionales, luego de que se acabaran las instancias judiciales posibles en Uruguay. El abogado dijo a Montevideo Portal que dependerá de lo que quiera la víctima.

En diálogo con Subrayado (Canal 10), Williman dijo que no compartía la decisión fiscal de sobreseer a los jóvenes que habían sido acusados de violación grupal en enero 2022.

“Un tribunal de apelaciones, el de tercer turno, decidió que correspondía el reexamen. Entre otras cosas porque entendía que había diligencias y pruebas todavía pendientes. Había pericias de celulares que no estaban totalmente hechas, recuperación de mensajes que habían sido eliminados. [Faltaba] la declaración de una testigo que para nosotros era importante. Hasta ahí llegamos nosotros, hasta pedir el reexamen que lo hace otro fiscal. A nuestro criterio, el fiscal que le toca rexaminar no lo hizo con la mayor perspectiva de género. No volvió a citar a la testigo, no pidió pericias de celular. En principio, no oyó lo que estaba previsto por el tribunal”, cuestionó Williman.

El representante de la víctima, sin embargo, reconoció que el fiscal “por supuesto que tiene independencia técnica y autonomía”.

“Si entiende que tiene que volver a pedir el sobreseimiento, nosotros a nivel interno ya no tenemos más chances. El tema queda absolutamente terminado. El fiscal que le tocó reexaminar entendió que las evidencias no son suficientes y tiene algunas opiniones que nos llamaron la atención, porque una cosa es decir que no hay prueba suficiente para ir a juicio, otra es cuestionar directamente la versión de la víctima con una prueba que es ilícita —causa que sigue abierta— y está parcializada”, valoró Williman.

El pasado lunes, la Justicia decidió sobreseer a los tres jóvenes que habían sido imputados por el delito de abuso sexual especialmente agravado en febrero de 2022, tras la actuación del fiscal de violencia doméstica Schubert Velázquez, quien tras la investigación compartió la decisión de su par Judith Rodríguez, y también resolvió archivar la causa al no haber suficientes elementos para llevar el caso a un juicio oral.

Una mujer de 30 años había denunciado en enero de 2022 que decidió irse de un baile con uno de los imputados a un apartamento en el barrio Cordón, y mientras mantenía relaciones sexuales de forma consensuada con el joven, ingresaron a la habitación otros dos varones que según la víctima abusaron de ella.

Tras la imputación en febrero de 2022, los jóvenes debieron cumplir con medidas cautelares de prisión preventiva, pero posteriormente pasaron a cumplir prisión domiciliaria —a partir de junio de 2022— tras la actuación del fiscal Raúl Iglesias.