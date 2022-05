Whisky, carne y arroz: los principales productos que comercializa Uruguay con Reino Unido

Economía

Nice to buy you, friend

Montevideo Portal

El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, viajó este sábado rumbo a Reino Unido con el objetivo de mantener una reunión con el primer ministro Boris Johnson, que fue quien realizó la invitación al mandatario uruguayo.

Antes de su partida, Lacalle Pou adelantó que uno de los principales objetivos del viaje y del encuentro con el primer ministro británico sería estrechar los vínculos comerciales y económicos con Reino Unido.

En efecto, en el encuentro mantenido por los mandatarios ambos destacaron la estrecha relación que existe entre los dos países desde hace mucho tiempo atrás, y coincidieron en la necesidad de “llevar al siguiente nivel el vínculo comercial”.

Según datos que relevó Montevideo Portal en base a la Dirección Nacional de Aduanas, durante 2021 Uruguay exportó hacia Reino Unido por US$ 120 millones.

Se destacaron como los principales productos de exportación semillas de nabina o de colza (US$ 53,5 millones), cortes de carne bovina deshuesada fresca o refrigerada (US$ 26 millones), arroz integral y parboilizado (US$ 15 millones) y madera contrachapada (US$ 10 millones).

Otros bienes exportados en 2021 hacia Reino Unido fueron implantes médicos, que fueron vendidos por el Centro de Construcción de Cardioestimuladores del Uruguay por una cifra levemente superior al US$ 1 millón. Además, el año pasado Nestle exportó entre setiembre y diciembre café sin descafeinar por casi US$ 900.000 hacia las islas británicas.

Las empresas de origen nacional que más vendieron fueron principalmente industrias agroindustriales: frigoríficos, empresas vinculadas a la forestación y molinos arroceros.

Por su parte, en lo que va de 2022 Uruguay exportó a Reino Unido por casi US$ 49 millones y los bienes más vendidos durante este años también fueron semillas de colza, arroz, madera y carne roja.

En 2021, Reino Unido fue el duodécimo principal destino de exportación (sin considerar zonas francas) para productos uruguayos y durante este año se ubica en el décimo lugar.

Whisky, reactivos y routers

Uruguay, por su parte, importó durante el año pasado desde Reino Unido por casi US$ 80 millones.

Los productos que más vinieron desde ese origen al país fueron whisky por US$ 11,6 millones, reactivos químicos por US$ 6,3 millones, transformadores eléctricos por US$ 6 millones y medicamentos por US$ 4 millones.

También se destacan la importación de vehículos e insumos automotores (US$ 4,5 millones), tractores por US$ 1,5 millones, routers por US$ 1,2 millones, entre otros.

Además, el Banco Central del Uruguay (BCU) realizó en marzo de 2021 una importación de “monedas sin curso legal” por US$ 1 millón.

Según consta en la web del BCU, la institución reguladora realizó a largo de los años varias compras a la Royal Mint, la casa de moneda de propiedad gubernamental de Reino Unido. En particular, se le encargaron monedas de $ 5 y de $ 10.

En lo que va de 2022, Uruguay importó desde Reino Unido por un total de US$ 34,5 millones y dentro de ese monto hubo una destacada compra por parte de Ancap.

La petrolera estatal realizó una compra en enero de este año de gasolinas por US$ 7,5 millones.

Los demás rubros destacados fueron nuevamente whisky por US$ 3,6 millones, insumos para automotores como cajas de cambio y medicamentos.

Montevideo Portal