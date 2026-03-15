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Walter Abella habló tras sufrir un infarto y contó que en Melo le “salvaron la vida”

Montevideo Portal

El periodista Walter Serrano Abella dio a conocer en sus redes sociales, que en la jornada del pasado lunes sufrió un infarto.

Según contó fue asistido en el sanatorio Camcel de la ciudad de Melo, y allí le “salvaron la vida”, según contó.

Añadió que desde el día martes permanece ingresado en el Sanatorio Americano “con una muy buena disposición de médicos ye enfermeros”, sostuvo en el posteo.

Sostuvo que el propio martes fue sometido a un cateterismo y se detectó que su problema se encontraba en las arterias coronarias y que será intervenido quirúrgicamente el día viernes.

Cierra el mensaje dándole las gracias a los “medios de comunicación, colegas, amigos, gente que se preocupa por nuestra salud”.

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