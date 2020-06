Vuelven algunas clases prácticas a las universidades privadas; un repaso al protocolo

Locales

La universidad ORT informó a través de un comunicado que de acuerdo a la resolución del Ministerio de Educación y Cultura del 8 de junio 2020, se dará inicio "a la brevedad" a algunas clases prácticas que tanto "por su naturaleza como por el equipamiento utilizado requieren presencialidad".

De esta forma la educación terciaria -en este caso la privada- se adapta de a poco a la nueva normalidad. En la Udelar no se retomarán las clases presenciales por ahora porque no están dadas las condiciones para mantener la distancia física, según las autoridades.

Según el protocolo firmado por el ministro de Educación, Pablo Da Silveira, se escalonarán horarios, horas de descanso, uso de espacios públicos y se respetará una distancia de dos metros.

Es obligatorio el uso se mascarillas en zonas de circulación, lugares de atención al público que no cuenten con protección (mamparas), zonas comunes y espacios no comunes cuando no se pueda respetar la distancia.

Al ingresar a los centros hay que lavarse las manos, además de que se recomienda reiterar la higienización con alcohol en gel durante la jornada.

Las actividades, tareas y procesos deben planificarse para cumplir la distancia de dos metros o deberán colocarse "barreras". Se evitará el contacto físico entre personas y no se compartirán elementos de uso personal.

Otras medidas (el protocolo puede leerse completo al final de esta nota) incluyen la colocación de alfombras sanitarias, ventilación adecuada, higienización de los locales.

Ayer, El País informó que los rectores de las universidades privadas habían solicitado en abril la autorización para la realización de actividades de laboratorio, talleres, consultorios y evaluaciones no masivas.

ORT

En el caso de la ORT, la institución reportó que las clases en general se mantendrán en formato online a excepción de aquellas clases prácticas de un subconjunto de cursos. Estas materias pertenecen a carreras de la Facultad de Arquitectura, Facultad de Comunicación y Diseño y Facultad de Ingeniería.

Estas facultades convocarán a los docentes y estudiantes comprendidos en esta situación para coordinar el comienzo de las prácticas presenciales a partir del martes 16 de junio de 2020.

En el correr de las próximas 48 a 72 horas la universidad informará más acerca de los protocolos para el reintegro presencial a clases prácticas.

UCU

La Universidad Católica anunció que las clases que serán presenciales son prácticas, laboratorios y algunas clínicas de las carreras de Artes Visuales, Comunicación, Ingeniería de Alimentos, Ingeniería Audiovisual, Ingeniería Electrónica y Odontología. Algunos cursos de la Facultad de Ciencias de la Salud se irán sumando, algo que se avisará en el correr de la semana.

Las clases que vuelven a la presencialidad, con sus horarios y salones, se encuentran en este listado.

Los profesores de estos cursos confirmarán la fecha de inicio a los alumnos través de la Webasignatura.

El resto de las clases y carreras continuarán, como hasta ahora, en la modalidad a distancia. Las evaluaciones de fin de semestre y los exámenes del período de julio siguen previstos en la modalidad en que estaban planificados. En los casos que se considere imprescindible hacerlos de forma presencial, la UCU lo comunicará con antelación.

"Esta autorización nos permitirá completar los objetivos de enseñanza previstos para este período y finalizar un primer semestre dentro del calendario académico y con el 100% de la actividad cumplida", indicó la institución.

