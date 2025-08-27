Votan en Paraguay ley de feriados adicionales y esperan festivo por clasificar al Mundial

Curiosidades

La Cámara de Diputados de Paraguay sancionó el proyecto de ley que permite al Poder Ejecutivo declarar hasta tres feriados nacionales adicionales por año, con el objetivo de fomentar el turismo, dinamizar la economía o celebrar eventos especiales.

La iniciativa, impulsada directamente por el presidente Santiago Peña, fue aprobada sin mayores reparos y ahora espera su promulgación, que se da por descontada.

El artículo 4º de la ley establece que estos feriados podrán ser decretados “en situaciones especiales”, lo que abre la puerta a que el primer día festivo se otorgue si Paraguay logra asegurar su pase a la Copa del Mundo a celebrarse en 2026.

La Albirroja, dirigida por Gustavo Alfaro, se encuentra en una posición prometedora en las Eliminatorias, y los próximos partidos clave contra Ecuador (4 de setiembre) y Perú (9 de septiembre) podrían definir su clasificación.

De concretarse, según han señalado medios como el diario ABC —que ha denominado a la iniciativa como “pro Mundial”—, se espera por la posibilidad de que uno de los primeros festivos móviles sea otorgado en ocasión de los festejos por la vuelta de la Albirroja a la Copa del Mundo de la FIFA.