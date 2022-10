Volvió Julia, alfajorera que dejó Twitter tras recibir críticas por foto con Lacalle Pou

Locales

Después de un mes, la emprendedora retornó a la red y agradeció a sus seguidores por estar: “Me quedo con los que me suman y me hacen bien”.

Julia Olarte, la alfajorera de 47 años que cerró su cuenta de Twitter —principal canal de venta— debido a las críticas recibidas tras publicar una foto junto a Luis Lacalle Pou, volvió a la red después de un mes.

“Qué emoción y qué alegría volver”, escribió, y señaló que este tiempo ha sido de “pienso, trabajo intenso y muchos mensajes de apoyo”. A su vez, agradeció a sus seguidores por estar y valoró: “Me quedo con los que me suman y me hacen bien, tanto a mí como al emprendimiento”.

Alfajoreros!!

Qué emocióooon y qué alegría volver.

Este tiempo ha sido de pienso, trabajo intenso y muchos mensajes de apoyo.

Quiero agradecerles por estar.

Y saben qué?

Me quedo con los que me suman y me hacen bien, tanto a mi como al emprendimiento ??

Un beso grande,

Julia pic.twitter.com/u57BHJ1Ovq — Cuatro de Julia (@CuatrodeJulia) October 17, 2022

La emprendedora, oriunda de Trinidad, empezó con su proyecto a finales de 2019, recientemente separada y desempleada. Siempre tuvo un gusto especial por la cocina y resolvió animarse a vender alfajores.

Al emprendimiento lo llamó Cuatro de Julia en honor a sus hijos: Pilar, Belén, Marcelo y Lucía.

En setiembre, Olarte compartió una foto con el presidente de la República y fue acusada por su supuesta filiación partidaria, tanto así que algunos de los usuarios de Twitter declararon que no comprarían más sus productos.

Alfajoreros!

Y qué me dicen de esta visita??

Qué emocióooooonn.

Al fin lo conocí.@LuisLacallePou GRACIAS.

Esa foto con el alfajor vale millones para mi. pic.twitter.com/ASxgGp51dR — Cuatro de Julia (@CuatrodeJulia) September 14, 2022

Tras las críticas recibidas, la alfajorera decidió abandonar la red y se despidió con un fuerte descargo.

“Hoy dejo de lado el emprendimiento y escribiré este hilo a modo personal. Como sabrán hace 3 años me separé y arranqué con los alfajores. En ellos encontré un escape y creo que son mi terapia en ciertos momentos. Vuelco ahí toda mi energía porque me hacen sentir bien y feliz. Nadie me creía cuando dije que Twitter era mi principal canal de ventas. ‘¿Twitter?’ ‘¿En ese antro?’ Sí, aquí vendí más que en cualquier lado. A todos los que lo hicieron, a todos los que me recomendaron, GRACIAS y mil gracias siempre”, había escrito en su momento.