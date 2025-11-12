Locales

Volvieron las clases en escuela donde hubo agresión y la investigación avanza: qué se sabe

En la mañana de este miércoles, se retomaron con normalidad las clases en la Escuela N°123 de Jardines del Hipódromo, tras cuatro días de paralización producto de la agresión que sufrieron alumnos, maestras y padres por un grupo de personas el pasado miércoles.

En paralelo a la vuelta a las aulas, la investigación a nivel penal avanza bajo la responsabilidad de la fiscal Patricia Rodríguez. La Fiscalía General de la Nación informó en las últimas horas que dos de las víctimas ya fueron examinadas por un perito forense.

Además, fueron solicitados los registros de las cámaras de seguridad del centro, que pertenecen a la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), y fueron citadas a declarar varias personas que pudieron tener una participación en el hecho de violencia.

Mientras tanto, los cursos se reanudaron en la mañana de este miércoles. Allí se hizo presente la directora general de Primaria, Gabriela Salsamendi, quien aseguró estar “muy contenta” y destacó que será un día para “conversar con los niños y niñas sobre acuerdos de convivencia”.

Ante la consulta de si se quiere “dar vuelta la página”, la jerarca respondió que sí, pero “sin olvidar”. “De esto tenemos que aprender a generar otros tipos de vínculos y diálogos, pero sí seguir adelante. Yo creo que de esto tenemos que aprender como sociedad; a las escuelas las tenemos que blindar entre todos”, afirmó en diálogo con Telemundo (Canal 12).

Salsamendi aseguró que serán las maestras quienes decidan si tener una instancia con los padres de los alumnos para conversar sobre este tipo de sucesos. “Si entienden que ese acercamiento es lo que necesitan, se hará. Si entienden que pasar página implica retomar sin esa conversación, también se hará. No vamos a imponer estrategias”, agregó.

El citado medio conversó en el lugar con algunos familiares de los alumnos. Una mujer agradeció el retorno de las clases y dijo que los niños y las maestras “se lo merecen”. Además, atribuyó la agresión a la “droga” y el “patoterismo”: “Quieren hacer lo que quieren. Vinieron armados; había niños chiquitos. No puede ser”.

Otra mujer calificó de “desastre” los hechos de violencia ocurridos el pasado miércoles. “Uno ahora queda nervioso; no se sabe qué puede pasar. Unos dicen que fue entre vecinos, otros entre niños. Hay que seguir adelante”, finalizó.

