Internacionales

Voló hasta arriba de un árbol: motociclista murió embestido por auto que cruzó con roja

Un motociclista de 29 años murió en la noche del pasado jueves en la ciudad brasileña de Porto Alegre, víctima de un brutal atropellamiento por un auto en infracción.

Según informara el portal noticioso G1, el hecho ocurrió en la esquina de las avenidas Salvador França y Antônio Carlos Tibiriçá. Tal como se aprecia en el video, el auto involucrado cruza a alta velocidad y con luz roja.

El registro muestra también cómo, a causa de la violencia del impacto, el motorista sale despedido y alcanza la altura de la copa de un árbol cercano. Asimismo, el informe policial señala que la moto fue arrastrada 150 metros.

El coche era conducido por un hombre de 23 años, que fue detenido. El sujeto carecía de permiso de conductor y se presume que estaba corriendo picadas clandestinas, por lo que se investiga la participación de terceros.

En cuanto al motociclista, su muerte fue instantánea.

Na noite de quinta-feira (8), ocorreu um acidente fatal no cruzamento da Avenida Salvador França com a rua Antônio Carlos Tibiriçá, em Porto Alegre. pic.twitter.com/sOSRLSNgRw — Correio do Povo (@correio_dopovo) November 7, 2025