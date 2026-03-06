Volantazo: una camioneta chocó a un auto y siguió su marcha en ruta Interbalnearia

Policiales

Un video difundido en redes sociales por el periodista maldonadense Marcelo Umpiérrez muestra un peligroso incidente de tránsito ocurrido en la ruta Interbalnearia, a la altura del intercambiador de Arrayanes, en dirección a Montevideo.

Las imágenes, registradas por una cámara instalada en un vehículo (dashcam), captan el momento en que una camioneta blanca aparece desde la derecha de la pantalla, impacta contra el automóvil que circulaba por la ruta y luego se cruza abruptamente delante de él para cambiar de carril e ingresar al Camino de los Arrayanes.

Según relató el periodista en su publicación y tal como se ve en el video, el conductor que provocó el choque no se detuvo tras el impacto y continuó su marcha. El hecho ocurrió alrededor de las 15:30, en un momento en que, además, personal de la Policía Caminera trabajaba en otro siniestro de tránsito registrado en la parte superior del intercambiador.

A partir del episodio, Umpiérrez cuestionó el comportamiento de algunos conductores en las rutas y planteó la necesidad de reforzar los controles de tránsito. “¿Qué está pasando con los conductores? ¿Cómo se hace en las rutas con este nivel de manejo? ¿Deberemos comenzar con otro tipo de controles generales?”, increpó el periodista, y sostuvo que ante este tipo de situaciones el “manejo defensivo” aparece como una de las pocas herramientas que tienen los automovilistas para reducir riesgos frente a maniobras imprudentes de otros conductores.

