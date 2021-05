Vivienda otorgará subsidio de alquiler a dos familias de Nuevo Comienzo y un hogar a otra

Locales

El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT) resolvió que va a cumplir la sentencia judicial con las familias del asentamiento Nuevo Comienzo, pero en lugar de dar una vivienda dando un subsidio de alquiler de dos unidades reajustables (UR) a dos familias, además a una de las familias ya se confirmó que se le brindará una vivienda, informó a Montevideo Portal el abogado que representa a las familias y es docente del Consultorio Jurídico y de la Clínica de Litigio Estratégico en la Carrera de Abogacía de la Universidad de la República.

Cabe recordar que estos días el Tribunal de Apelaciones confirmó dos sentencias que confirman la condena, mientras que la tercera que también fue apelada por el ministerio en su momento también será confirmada.

Ceretta dijo a Montevideo Portal que "a cualquier abogado siempre le satisface cuando el sistema democrático constitucional funciona". "Cuando uno entiende que hay una conducta, de quien sea, en este caso del Estado, que viola un derecho y vos intentás de alguna manera a través de la tutela jurisdiccional corregir lo que entendés que es un error del Estado siempre da satisfacción que esto sea reconocido. Máxime cuando reconocerlo significa enfrentarte a alguien que tiene mucho poder como el ministerio en representación del Poder Ejecutivo", agregó.

El abogado señaló que "siempre es una satisfacción que se de respuesta y considerar que tenés en tu país un Poder Judicial independiente, que no le importa que un ministro, legislador o partido político intente torcer una decisión jurisdiccional". "Que en este caso haya pasado con tres jueces de familia, dos tribunales de Apelaciones de familia y un organismo internacional como Naciones Unidas, que consideró el caso y se expidió en el mismo sentido, para nosotros es una gran satisfacción", añadió.

Ceretta comentó que "es claro que a veces en estos casos puede ir bien o mal, podés ganar o perder. Son las reglas de juego, respetamos las decisiones jurisdiccionales y cuando entendemos que son equivocadas utilizamos los mecanismos que el sistema procesal tiene para cuestionarlas".

"Si no me gusta una sentencia apelo y si no me dan la razón en segunda sentencia me conformo con lo que pasó, son las reglas de juego. No salgo a criticar ni al Poder Judicial, ni al fiscal. Acepto las reglas de juego de un sistema democrático", aseguró en referencia a críticas que recibieron estos fallos de parte del senador de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos.

Por otro lado, el juez de Familia de 13º turno, Daniel Erserguer, dispuso que el MVOT pague una multa de 100 unidades por cada día de incumplimiento de la sentencia (desde el 7 de abril) que obligó a la cartera a otorgar una solución habitacional a una de las familias desalojadas del asentamiento Nuevo Comienzo, informó la diaria y confirmaron fuentes judiciales a Montevideo Portal.

Críticas de Guido Manini Ríos



Manini Ríos dijo en declaraciones consignadas por Radio Monte Carlo (930 AM) dijo que no estaba de acuerdo "con que se produzcan desalojos", pero creía que "en este caso la Justicia se está extralimitando al disponer que se le entregue una vivienda a gente que está ocupando un predio supuestamente en forma ilegal".

"El problema más grande es que al disponerse eso el Ministerio de Vivienda para cumplir con el fallo tiene que no darle la vivienda a otra familia que durante meses cumplió con todos los procedimientos, requisitos y en el momento que iba a recibir su vivienda no la puede recibir", agregó el líder cabildante.

Manini sostuvo que "se está dando una señal de que el camino para tener una vivienda es ocupar un terreno, así sea de forma ilegal, usurpar, ir a juicio contra el Ministerio de Vivienda y que este tenga la obligación de darle la vivienda".

"Creemos que es un antecedente muy peligroso y negativo, que aparte se basa en jurisprudencia internacional. En realidad, está violando nuestra Constitución porque está yendo en contra de las funciones que cumplen las instituciones de nuestro país", añadió.