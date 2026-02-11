Visor de correos de Epstein supera 450 millones de vistas y genera gastos de US$ 46.000

Curiosidades

La plataforma que permite explorar los correos vinculados al caso Epstein se convirtió en un fenómeno global en cuestión de días. El CEO de Vercel se ofrece a asumir el coste y ayudar a optimizar la infraestructura.

Jmail, el visor de correos relacionados con el caso Epstein creado por el desarrollador conocido como @rtwlz, ha superado los 450 millones de páginas vistas desde su lanzamiento. El crecimiento masivo de tráfico, sin embargo, ha tenido un coste: una factura superior a los US$ 46.000 por el alojamiento en Vercel, incluso después de aplicar múltiples medidas de caché para reducir el consumo de recursos.

“Jmail ha superado los 450 millones de páginas vistas, y nuestra factura en Vercel se ha disparado, incluso después de aplicar muchas medidas de mitigación mediante caché”, explicó su creador en redes sociales. También señaló que muchas personas colaboraron para ayudar a cubrir el gasto, pero que no es un modelo sostenible a largo plazo, por lo que pidió alternativas más económicas.

La respuesta no tardó en llegar. Guillermo Rauch (@rauchg), CEO de Vercel —la plataforma donde está alojado el proyecto—, se ofreció públicamente a asumir la factura y a colaborar en la optimización del uso de recursos. “Estoy encantado de cubrir la factura personalmente y, de paso, ayudarles a optimizar este uso”, escribió.

Rauch destacó además que Jmail es actualmente la aplicación número 609 con más tráfico en Vercel. “Me ha impresionado cómo Vercel les ha permitido construir esto tan rápido y con la calidad general del sitio web. Es rapidísimo. Han construido algo increíble que se ha convertido en un recurso público global. Mi respeto. Será un placer compartir buenas prácticas, dado que este tipo de escalado normalmente solo lo gestionan las grandes empresas y scale-ups”, añadió.

El caso ha reavivado el debate sobre los costos ocultos de los proyectos virales en la era del desarrollo ágil: lanzar rápido es posible, pero escalar sin una arquitectura optimizada puede resultar extremadamente caro. Aun así, la historia deja una imagen poco habitual en el ecosistema tecnológico: la de un CEO respaldando públicamente a un desarrollador independiente, ante el éxito inesperado de su proyecto.

