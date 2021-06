Virólogo Gonzalo Bello: “La situación en Uruguay no es mucho mejor que la de Brasil”

Locales

El virólogo uruguayo Gonzalo Bello, que es investigador del Instituto Oswaldo Cruz de Río de Janeiro, se refirió a la actual situación sanitaria en nuestro país y sostuvo que "no es mucho mejor que la de Brasil".

Entrevistado por el programa SobreCiencia (TV Ciudad), Bello dijo que en Brasil hay "un escenario muy parecido al de Uruguay, porque la variante P1 (Manaos) prácticamente predomina en todos los estados". "Hay prevalencia mayor al 80%, en un contexto donde la movilidad después de una reducción que ocurrió los meses pasados está volviendo a subir", agregó.

Bello sostuvo que en esa región "el número de casos y muertes está volviendo a subir" y hay "una vacunación más lenta" que en Uruguay, con "un 10% de la población con dos dosis de la vacuna".

El investigador comentó que "la situación en Uruguay tampoco es mucho mejor. Si bien es cierto que la vacunación está mucho más avanzada, en Uruguay hay una combinación de factores que desde el punto de vista evolutivo es muy peligrosa".

En ese sentido, Bello hizo referencia a la "alta prevalencia de una variante más transmisible (P1) y que escapa algunos anticuerpos" y es "naturalmente más resistente a la neutralización". "Hay una transmisión comunitaria muy alta en una población que está recibiendo vacunas muy rápidamente", añadió.

Bello cree que "si hay una condición epidemiológica que permita seleccionar variantes más resistentes a las vacunas, Uruguay lo está propiciando con el escenario epidemiológico actual".

"La evolución del virus no la podemos prever. No podemos saber cómo el virus se va a comportar frente a las vacunas, capaz no se selecciona ninguna variante, ese es el escenario ideal. Pero esa es la expresión de una esperanza, no una certeza. Para no caminar al borde del precipicio lo ideal es hacer lo que hicieron otros países como Israel y el Reino Unido, donde la campaña de vacunación fue acompañada de una reducción de la movilidad", agregó.

El virólogo comentó que esos países apuntaron a "reducir los niveles de transmisión comunitaria del virus mientras se inmunizaba a su población". Bello dijo que "es riesgosa" la estrategia de Uruguay de combinar movilidad alta y alta cobertura de vacunas.