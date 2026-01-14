Policiales

Violencia intracarcelaria: un recluso fue asesinado de una puñalada en el Comcar

Un presidiario murió en un violento accidente ocurrido ayer en el módulo II del penal de Santiago Vázquez, también conocido como Comcar.

Según informara el colectivo Fam Pres, que nuclea a familiares de presidiarios, la agresión se produjo cuando los internos regresaban a sus celdas luego del horario de visitas.

La víctima, de 37 años, sufrió una herida de arma blanca y fue asistido en el lugar. Luego se dispuso su traslado en ambulancia al Hospital Maciel, pero murió en el camino.

De acuerdo con lo detallado por el noticiero Subrayado, el fallecido tenía 37 años y estaba recluido por delitos relacionados con estupefacientes.