Violencia intracarcelaria: un recluso fue asesinado de una puñalada en el Comcar

Un presidiario murió en un violento accidente ocurrido ayer en el módulo II del penal de Santiago Vázquez, también conocido como Comcar.
Según informara el colectivo Fam Pres, que nuclea a familiares de presidiarios, la agresión se produjo cuando los internos regresaban a sus celdas luego del horario de visitas.
La víctima, de 37 años, sufrió una herida de arma blanca y fue asistido en el lugar. Luego se dispuso su traslado en ambulancia al Hospital Maciel, pero murió en el camino.
De acuerdo con lo detallado por el noticiero Subrayado, el fallecido tenía 37 años y estaba recluido por delitos relacionados con estupefacientes.
Acerca de los comentariosHemos reformulado nuestra manera de mostrar comentarios, agregando tecnología de forma de que cada lector pueda decidir qué comentarios se le mostrarán en base a la valoración que tengan estos por parte de la comunidad. AMPLIAR
Esto es para poder mejorar el intercambio entre los usuarios y que sea un lugar que respete las normas de convivencia.
A su vez, habilitamos la casilla [email protected], para que los lectores puedan reportar comentarios que consideren fuera de lugar y que rompan las normas de convivencia.
Si querés leerlo hacé clic aquí[+]