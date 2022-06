Violación en Cordón: juez dispuso prisión domiciliaria a los tres imputados

Judiciales

Este miércoles, el Poder Judicial envió a prisión domiciliaria a los tres hombres que, hasta ahora, estaban en un centro penitenciario por el caso de la violación en Cordón. La modificación se realizó a solicitud del fiscal Raúl Iglesias, quien recientemente tomó posesión de este caso.

El letrado pidió este cambio ya que entendió que los riesgos procesales existentes “se podían proteger” de manera “menos gravosa” hacia los imputados mientras que la víctima siguiera protegida, según contó a Montevideo Portal. Asimismo, añadió que no se trata únicamente de este cambio de régimen: Iglesias solicitó también la implementación de otro tipo de medidas para que el control sobre los imputados sea "efectivo" y "no entorpezca la investigación"; estas incluyen controles policiales, que los acusados no salgan del país y que no se pueden acercar a la víctima, ejemplificó.

Al respecto, recordó que esta se trata —aún— de una medida cautelar, es decir, que se toma mientras la investigación continúa. “Vamos a continuar con las medidas que falten diligenciar y después el objetivo de la Fiscalía es que si aquí se cometió un delito que los imputados paguen por ello. Es el objetivo, hacer justicia”, afirmó Iglesias en rueda de prensa consignada por Telemundo.

Los tres hombres imputados permanecerán bajo el régimen de prisión domiciliaria hasta el próximo 2 de agosto.

