Villar negó que haya una denuncia contrá él en Fiscalía: "El gobierno debe cortar el show"

El candidato a intendente de Montevideo por el Frente Amplio Álvaro Villar anunció este lunes en su cuenta de Twitter que consultó en Fiscalía si el Directorio de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) había radicado una denuncia contra él por su gestión al frente del Hospital Maciel. Sin embargo, en Fiscalía le dijeron que no había denuncia contra él.

La semana pasada el Directorio de ASSE había anunciado una denuncia por presuntas irregularidades durante la gestión de Villar al frente del Hospital Maciel, lo que fue ratificado por el presidente de ASSE, Leonardo Cipriani, quien señaló que "no es denuncia penal contra el doctor Villar", sino sobre algunos hechos ocurridos durante su administración.

No obstante, este miércoles Villar publicó en su cuenta de Twitter que no hay ninguna denuncia presentada ni contra él ni contra su administración. "Consulté en las oficinas de Fiscalía: no hay presentada ninguna denuncia penal en mi contra ni sobre mi gestión".

"El gobierno debe cortar el show mediático que busca incidir en una elección y las autoridades de ASSE dedicarse a la salud ¡Estamos en medio de una pandemia!", reclamó.

Consulté en las oficinas de Fiscalía: no hay presentada ninguna denuncia penal en mi contra ni sobre mi gestión. El gobierno debe cortar el show mediático que busca incidir en una elección y las autoridades de ASSE dedicarse a la salud ¡Estamos en medio de una pandemia! — Álvaro Villar (@alvillar) August 31, 2020

Fuentes de Fiscalía dijeron a Montevideo Portal que en la unidad de Delitos Económicos y Complejos de 2º turno, a cargo del fiscal Ricardo Lackner, recayó una denuncia presentada por ASSE pero que no es contra Villar, sino en forma genérica por algunas presuntas irregularidades en el Hospital Maciel.

