Vigilancia con trampas: capturan un ejemplar de picudo rojo en Treinta y Tres

Trampas instaladas por la Intendencia de Treinta y Tres capturaron en la jornada de este viernes el primer ejemplar de picudo rojo en la zona de Cerro Chato.

Desde el gobierno departamental se señaló que no hay confirmación de palmeras afectadas, tampoco existen reportes de daños comprobados ni presencia establecida de la plaga. En ese sentido, se subrayó que el descubrimiento corresponde a un ejemplar único atrapado.

La comuna señaló que, desde el inicio de la administración del Intendente Mario Silvera, se vienen adoptando medidas preventivas. Entre ellas, se conformó una Comisión de Trabajo sobre la especie, integrada por áreas de Desarrollo Económico, Desarrollo Productivo Rural, Salud e Higiene, además de la articulación con los municipios.

Como parte del plan, se realizaron capacitaciones para funcionarios municipales y equipos operativos. Asimismo, se informó que las trampas fueron colocadas estratégicamente en puntos como Valentines, Cerro Chato y María Albina, y que se continuará con recorridas y controles de manera sostenida.

En línea con los protocolos establecidos, el gobierno anunció que el monitoreo se intensificará: se prevén controles semanales, la instalación de nuevas trampas en la capital olimareña y la llegada de más dispositivos para reforzar la vigilancia en la ruta 7. Al mismo tiempo, se avanza en un censo primario de palmeras del departamento y en la adquisición de insumos para eventuales intervenciones.

