Vietnam: repartidor atrapó al vuelo a una niña que cayó desde un piso 12

Curiosidades

Nguyen Ngoc Manh se convirtió el domino en un verdadero superhéroe sin capa para los vecinos de Hanoi, Vietnam, luego de protagonizar un increíble acto de salvataje.

Entrevistado al día siguiente por la prensa local, Manh, de 31 años, mostraba dificultades para controlar los temblores en sus brazos. Esa noche debió consumir varios analgésicos para mantener a raya el dolor.

En su casa cerca del puente Nhat Tan del distrito Dong Anh, volvió a reproducir el clip que captura el momento en que se lanzó para atrapar a una niña de tres en caída libre, y seguía sin explicarse su reacción, y sin poder creer que todo hubiera acabado bien.

"Todo sucedió en un minuto. No sé cómo pude trepar tan rápido, ni puedo creer que le salvé la vida a la niña", sostuvo en declaraciones recogidas por VN Express.

Hacia las 16.30 del pasado domingo, los vecinos cerca de un complejo de apartamentos en la calle Nguyen Huy Tuong de la capital vietnamita, vieron a una niña trepando por la barandilla de un balcón en un piso 12. Manh, que trabaja como repartidor de mercaderías, estaba sentado en su automóvil cuando oyó un llanto infantil.

Al principio supuso que se trataba de un niño en plena rabieta, pero luego notó de que era algo diferente: varias personas gritaban a su alrededor, por lo que se asomó a ver que sucedía. Entonces vio a la criatura colgando del balcón.

El joven corrió hacia el edificio y logró trepar unos tres metros hasta el lugar en donde todo indicaba que caería la niña

"Escalé la pared y vi que podía caer sobre el techo de chapas de la caseta que se usaba para almacenar los generadores eléctricos del complejo, así que traté de treparme encima. Lo logré, pero no pude mantenerme firme sobre ese techo" liviano y ondulado "quedé torcido", dijo Manh, quien lamentó que el sitio no fuera más estable.

La pequeña colgaba a unos 50 m del suelo, mientras el joven permanecía de pie sobre el techo del cobertizo. Mientras estaba de pie en el techo. Para colmo de males, en el momento en el que cayó la niña, Manh se estaba resbalando, por lo que se inclinó hacia adelante todo lo que pudo y logró atraparla. Y si bien no pudo frenar por completo su caída, sí logró amortiguarla en gran medida, a riesgo de su propia integridad física.



Cuando el joven miró a la niña comprobó que esta ya no lloraba, y un hilo de sangre salía de su boca.

"Se parecía mucho a mi hija, que me esperaba en casa. Estaba tan confundido que solo pude decirle 'por favor, por favor, estoy aquí ahora", recordó. Todo ocurrió en menos de dos minutos.

Manh entregó rápidamente a la niña a un guardia de seguridad quien se encargó de trasladarla a un hospital. Luego llegó el dolor: los músculos de su brazos habían sufrido un gran impacto.

M?t c?nh tu?ng thót tim v?a x?y ra vào chi?u 28-2 t?i chung cu ? #Hanoi khi m?t cháu bé trèo ra kh?i lan can t?ng 12 và tu?t tay roi xu?ng. R?t may anh Nguy?n Ng?c M?nh dang ch? ch? hàng g?n dó dã leo ra mái hiên và dùng tay h?ng cháu bé. #RFAVietnamese pic.twitter.com/RsS1a7ATVE — Ðài Á Châu T? Do (@DaiAChauTuDo) February 28, 2021

"No pensé mucho en eso en ese entonces, pero ahora estoy feliz por hacer algo significativo. Después de salvar a la niña, me fui sin dejar un número de teléfono, aunque la familia de la niña logró comunicarse conmigo de todos modos para informarme de su estado de salud", dijo.

Los médicos del Hospital Nacional de Niños de la ciudad informaron que la pequeña se dislocó la cadera durante el accidente. Fue enyesada y quedó internada en observación, dijo Le Ngoc Duy, uno de los médicos del centro de salud.





Al día siguiente, Manh había dejado de ser un ciudadano anónimo.

"No solo ha cambiado: ha dado un vuelco. Normalmente, mis publicaciones en Facebook solo obtienen unas pocas docenas de respuestas, ahora recibo decenas de miles", dijo Manh.

Aunque muchos internautas lo han llamado héroe en las redes sociales, el afirma que no le gustaba el apodo, y cree que cualquiera habría hecho lo mismo en tales circunstancias.

"No me veo a mí mismo como un héroe. Solo quiero hacer el bien", comentó.

El teléfono de Manh no ha parado de recibir mensajes de personas que quieren enviarle regalos, todos los cuales ha rechazado.

"Algunos me han enviado dinero a través de mi número de teléfono. Esto me desorienta. No quiero recibir dinero que no haya ganado por mí mismo", dijo.

Manh dijo que visitaría a la niña una vez que le dieran el alta del hospital y que incluso la adoptaría si fuera necesario.

"Quiero tener tantos hijos como sea posible", declaró el joven, que ya es padre de dos.