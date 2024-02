Política

Viera vs Sanguinetti: la diferencia política que tensionó la interna de los colorados

Por Aníbal Falco

AnibalFalco10

Aunque faltan menos de cinco meses para las elecciones internas del 30 de junio, tanto la coalición como el Frente Amplio todavía centran sus ejes discursivos en atacar —políticamente— a la oposición o al gobierno, con, al menos por ahora, poco enfrentamiento entre los precandidatos (dentro de cada partido) de cara a junio.

Sin embargo, el Partido Colorado vivió este miércoles momentos de rispideces internas, cuando el dos veces presidente y actual secretario general de la colectividad política, Julio María Sanguinetti, propuso a su hijo Julio Luis Sanguinetti para que sustituyera como ministro de Turismo a Tabaré Viera.

Viera, que tiene previsto renunciar a su cargo a mediados de marzo para enfocarse en su campaña como precandidato presidencial, no tomó de buena manera el nombre propuesto por el histórico líder colorado y amenazó que en ese caso no dejaría el cargo de ministro, situación que dejaría al grupo Batllistas sin un precandidato presidencial, informó TV Ciudad.

Sin embargo, fuentes cercanas al expresidente Sanguinetti negaron esta versión y afirmaron que eso no ocurrió. Montevideo Portal no se pudo comunicar con el ministro Viera, aunque algunos dirigentes del Partido Colorado sostuvieron que el tema de la renuncia estuvo efectivamente sobre la mesa en el diálogo entre el expresidente y el ministro.

Aunque las intenciones de Viera eran que su sustituto fuera el diputado colorado Marne Osorio, de su misma agrupación y de Rivera, las razones esgrimidas por el ministro para no aceptar que Julio Luis Sanguinetti lo sustituyera datan de un distanciamiento que desde hace un buen tiempo tienen ambos dirigentes políticos.

Además, según supo Montevideo Portal, Sanguinetti (Julio Luis) le confirmó nuevamente a Viera en los últimos días que no apoyaría su precandidatura por Batllistas en caso de asumir como ministro de la cartera, lo que desencadenó la reacción del exintendente de Rivera.

El exvicepresidente de UTE discrepa con la estrategia política que lleva adelante Batllistas. Entiende que sin un liderazgo claro, y con la salida de Julio María Sanguinetti a la vuelta de la esquina, el sector debió apostar a figuras políticas que representaran una renovación.

Por esta razón declinó aceptar la titularidad de Turismo, entendiendo que el cargo corresponde a Batllistas y él no apoya al precandidato impulsado por el sector.

El alejamiento entre ambos dirigentes del Partido Colorado data de un tiempo atrás e involucra a otros dos actuales precandidatos presidenciales del Partido Colorado: Andrés Ojeda y Guzmán Acosta y Lara.

Según dijeron fuentes políticas a Montevideo Portal, el relacionamiento entre Viera y Julio Luis Sanguinetti (de más de 30 años) comenzó a deteriorarse cuando el segundo realizó una gira nacional junto al por entonces director de Telecomunicaciones del Ministerio de Industria Guzmán Acosta y Lara. En ese entonces, Acosta y Lara formaba parte de la agrupación Batllistas liderada por Julio María Sanguinetti.

En este contexto, con las elecciones internas a pocos meses, el grupo Batllistas ha sufrido el alejamiento de varios dirigentes del sector, a partir de la división de apoyos a diferentes precandidaturas dentro del Partido Colorado.

Muchos respaldan la candidatura del exintendente de Rivera y actual ministro de Turismo, otros tantos optaron por apoyar la del expresidente de Antel Gabriel Gurméndez y los menos se volcaron por unirse a la campaña de Robert Silva (Crece).

En esta coyuntura, la molestia de Viera con Julio Luis se acentuó, cuando pese a que no ha sido manifestado de forma oficial, Sanguinetti respalda la precandidatura de Ojeda e incluso ha colaborado con el diseño de su campaña de cara a las internas.

Según supo Montevideo Portal, el apoyo de Julio María Sanguinetti a la precandidatura de Tabaré Viera no fue inmediato. Hubo negociaciones y conversaciones para que el expresidente se volcara finalmente por respaldar al exintendente de Rivera, acción que provocó el alejamiento de algunos dirigentes que no estaban de acuerdo con la decisión del secretario general del partido. No obstante, Julio Luis manifestó su falta de apoyo a la precandidatura de Viera desde el minuto uno.

Rechazo y nombramiento

La oferta a Julio Luis Sanguinetti para ser ministro de Turismo causó polémica este miércoles, con varias voces dentro del partido que se expresaron en contra de la posible designación, como Gurméndez e incluso Pedro Bordaberry.

Sin embargo, luego de que trascendiera la noticia, Sanguinetti (Julio Luis) expresó en su cuenta de Twitter (X) que había rechazado la propuesta.

“Habiendo sido diputado (2000-2005) y vicepresidente de UTE estos años, mi Partido Colorado y Batllistas me honran ofreciendo el Ministerio de Turismo. ¡He decidido no aceptar para trabajar por la victoria de la Coalición Republicana este año!”, escribió Julio Luis.

El último cargo ocupado por el hijo de Sanguinetti fue la vicepresidencia de UTE, desde junio de 2020 hasta el 26 de octubre de 2023, cuando renunció para dedicarse a hacer campaña.

Horas después, también se expresó Julio María Sanguinetti a través de un comunicado: “Habiendo trascendido la propuesta del doctor Julio Sanguinetti para el Ministerio de Turismo, informo efectivamente que existió, pero fue desistida por él. Batllistas ha ofrecido para ese cargo al doctor Eduardo Sanguinetti [sobrino segundo del expresidente], actual asesor del ministro Tabaré Viera, lo que fue aceptado por el presidente de la República”.

Eduardo Sanguinetti es abogado y parte de la Lista 21, de la agrupación Batllistas. Además, es prosecretario nacional de Turismo del PC. Es, también, fundador del estudio de abogados Sanguinetti & Asociados, y su experiencia legal se enfoca en el derecho corporativo y comercial.

