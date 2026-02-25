Política

Viera sobre el caso Cardama: “García está muy nervioso” y “Lacalle no se anima a hablar”

En la mañana de este miércoles, la Cámara de Senadores llevó adelante una sesión para votar y ratificar el acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur, y varios legisladores fueron consultados en rueda de prensa sobre este y otros temas.

El senador frenteamplista Nicolás Viera se refirió a la presentación de este martes de las dos primeras aeronaves Embraer A-29 Super Tucano adquiridas en agosto de 2024 por la Fuerza Aérea Uruguaya a Brasil, instancia en la que se reencontraron el actual presidente de la República, Yamandú Orsi, y el expresidente Luis Lacalle Pou.

En dicha instancia, Lacalle prefirió no hacer declaraciones a los medios, mientras que el senador Javier García apuntó contra el gobierno por la rescisión con el astillero Cardama y dijo que los Super Tucano “se salvaron del recorte” porque fueron “comprados a Lula” y eso “hubiera tenido consecuencias”.

Consultado sobre esto, Viera señaló que García está “muy nervioso” por esta situación y “a la vista está” que cuando los medios quisieron consultar por este tema a Lacalle, que “hace varias semanas no está dando declaraciones”, “no se animó” a dar su punto de vista.

“Evidentemente, no se anima a enfrentarse con los micrófonos porque sabe que la pregunta de cajón va a ser: ‘¿Qué opina usted de Cardama?’. Entonces, mandan a García a decir esas cuestiones que no tienen ningún tipo de asidero, porque cuando las cosas se hacen bien hay que darle para adelante”, comentó en rueda de prensa.

Además, fue preguntado por una posible convocatoria al expresidente a la comisión bicameral que investigará todo el proceso con el astillero y contestó que “nada se descarta”. “Nosotros valoraremos si es adecuado o no; no tenemos nada para descartar porque si queremos investigar hay que investigar todo. Hoy no está en agenda”, resaltó.

