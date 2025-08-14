Viera afirma que Da Silva cometió un “delito” al decirle “puto de mierda” en el Parlamento

Política

Después de protagonizar un tenso cruce con Sebastián Da Silva en el Senado, en el que fue llamado “puto de mierda”, el legislador coloniense Nicolás Viera volvió a referirse el hecho y afirmó que su colega de la oposición cometió un “delito” al insultarlo.

En diálogo con Subrayado, el senador del Movimiento de Participación Popular (MPP) dijo sentir “mucha tristeza” por el altercado de la madrugada de este jueves. “Que el Parlamento Nacional caiga y entre en esta bajeza que vivimos ayer es lamentable”, expresó el hombre agredido durante la interpelación al ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Alfredo Fratti.

Según Viera, los dichos de Da Silva fueron “la gota que rebasó el vaso”. “Todo el tenor de la interpelación fue dado por el senador Da Silva y fue de un insulto constante. A la memoria del presidente Mujica, un insulto a los legisladores del oficialismo y un insulto hacia mi persona. Es recurrente el insulto personal que recibo del senador Da silva. Cada uno hace lo que quiere, pero todo tiene un límite”, dijo el dirigente del MPP.

Al ser consultado sobre sus declaraciones en las que vinculó a Da Silva con el fraude económico de Conexión Ganadera, Viera dijo: “Yo no me arrepiento de nada porque no cometí ningún error ni delito, y estuve absolutamente apegado al Parlamento”. El senador del Frente Amplio dijo entender “que haya algunos temas que al senador Da Silva lo incomoden”.

El legislador frenteamplista insistió, una vez más, en que el senador blanco “aconsejaba a los uruguayos a invertir en Conexión Ganadera” y sostuvo que se trata de “un dato de la realidad” que él mismo “lo ha dicho en todos los medios habidos por haber”.

El senador del MPP analiza la posibilidad de presentar una denuncia contra Da Silva, tanto desde el plano personal como político.

“No estoy dispuesto a que estos episodios, que hoy me tocan vivir a mí y se conocen porque soy una figura pública pero que un montón de uruguayos y uruguayas lo viven cotidianamente, quede en el pasado y se olvide rápidamente”, dijo Viera. El dirigente del MPP dijo que Da Silva no le pidió disculpas personalmente, aunque dijo no quererlas.

“El senador puede pedir disculpas, no me las ha pedido personalmente, porque él no cometió un improperio que pueda herir mi honor: cometió un delito de odio y de homofobia que está penado por la jurisdicción nacional. Yo no estoy dispuesto a que esto pase sin pena ni gloria. Creo que hay acciones políticas a tomar, que las evaluaré con mis colegas senadores, y también personales, que las voy a evaluar porque me parece que tiene que ser una reacción ejemplarizante porque estoy no puede dejarse pasar”, afirmó.

La interpelación a Fratti fue suspendida de manera abrupta luego de acusaciones, insultos y gritos derivados de la discusión de Viera y Da Silva.

En un momento, el nacionalista se levantó de su banca y se situó de pie a pocos metros de su compañero de cámara. Luego de que Viera acusara a Da Silva de haberle recomendado a gente invertir en la estafa de Conexión Ganadera, este último le dijo “puto de mierda”, y Sebastián Sabini, quien estaba oficiando de presidente de la cámara, levantó la sesión.

Sobre este tema, el legislador blanco descartó tener vinculación con la empresa de Pablo Carrasco y Gustavo Basso. “En ninguno de los testimonios y en ninguna de las cosas que han encontrado los abogados aparecen ni siquiera mis iniciales. Es una difamación por la que cualquier hombre de bien tiene que reaccionar”, comentó en diálogo con el programa Doble click (FM Del Sol).

“Hay que poner las cosas en su lugar. Uno puede tomar dos decisiones: hacer la plancha o seguir para adelante, y yo voy a seguir para adelante. Los exabruptos son extraordinarios y son reacciones frente a una infamia que nunca se ha visto”, agregó.

Minutos después de producidos los incidentes, la senadora frenteamplista Blanca Rodríguez dijo a La Diaria que la bancada oficialista no descarta denunciar penalmente al legislador blanco por “racismo y homofobia” y lamentó que los demás senadores nacionalistas “escucharon eso y nadie dijo nada”.

Consultado sobre eso, Da Silva respondió: “Que me denuncien. Es un circo para ocultar el contenido de la interpelación de ayer, que tuvo un contenido contundente. No obligo a la gente a que la escuche porque se puede aburrir; el ministro Fratti habló de que de chico observaba los siete cabritos en el campo y no de los US$ 32,5 millones”.

“Las cosas fueron dichas y las disculpas también; si pasado mañana, en una circunstancia igual, le dicen lo mismo, capaz que no refiero a la condición sexual. En el Senado, no es la primera vez que pasan estas cosas en donde las pasiones se van, pero capaz que sí es la primera vez en la que un senador difama gratuitamente”, añadió.

El referente del Espacio 40 dijo estar “dispuesto a enfrentar cualquier tipo de cancelación” que se le quiera hacer porque “lo único” que hizo fue “cuestionar la compra de una estancia”. “El error mío existió. Ahora, yo no creo en políticos abrazados porque yo estoy muy ofendido con Nicolás Viera y entiendo que él esté ofendido también”, sostuvo.