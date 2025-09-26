Viento y agua: meteorólogo detalló cómo ciclón en Argentina tendrá implicancias en Uruguay

Locales

Montevideo Portal

El meteorólogo José Serra explicó que en la jornada de este sábado habrá inestabilidad y lluvias debido a un ciclón extratropical que afectará a la ciudad de Buenos Aires.

Serra aseguró a Montevideo Portal que el mal tiempo que se prevé en Uruguay el próximo 27 de setiembre pasará “muy rápido”, debido a que es algo típico de la época del año.

El ciclón que afectará al sur de Buenos Aires motivará no solo la inestabilidad y lluvia, sino también la presencia de rachas de viento de hasta 60 kilómetros por hora en zonas costeras, lo que va a generar una situación “bastante complicada” hasta las primeras horas del domingo.

La tarde del domingo será ventosa, pero las temperaturas ascenderán a los 19 °C como máxima.

Para el inicio de la semana, “la situación comienza a afirmarse nuevamente con temperaturas promedio de 20 a 21 °C la máxima y 8 °C la temperatura mínima”. Por último, Serra advirtió que hay que tener “cuidado con el sol”, debido a que habrá un alto índice de radiación.

