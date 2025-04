Video: un helicóptero cayó en un río de Nueva York; hay seis españoles muertos

Varios españoles murieron al estrellarse y caer en el río Hudson de Nueva York, en la parte baja de la isla de Manhattan, Estados Unidos (EE. UU.), el helicóptero en el que viajaban, según recogen varios medios locales.

Según confirmó el alcalde Eric Adams, fueron seis las víctimas fatales de esa nacionalidad europea que dejó el accidente. De acuerdo con el jerarca, tres eran adultos y tres eran menores de edad.

Por su parte, la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, indicó que el accidente “es desolador y peor de lo que podríamos haber imaginado”.

El helicóptero se estrelló a las 15:15 hora local (19:15 de Uruguay) de un día con temperaturas muy bajas (en torno a 5 °C), y según las imágenes filtradas por varias televisiones, se puede ver un helicóptero con la cola partida cayendo estrepitosamente al río.

También se difundieron videos en redes sociales, tanto de los momentos previos a la caída (donde se lo ve volar erráticamente) como del incidente en sí.

