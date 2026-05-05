Video muestra traslado de enorme cocodrilo para extraer restos humanos de su interior

Johan Pottie Potgieter, oficial de la policía sudafricana, se convirtió en noticia luego de que le tocara llevar a cabo una misión fuera de lo común, incluso dentro de las diversas labores que conlleva el ejercicio de su profesión.

El insólito reto se produjo en el marco de la investigación de la desaparición de un empresario local de 59 años, cuyo auto fue encontrado en el río Komati, en el noreste del país, en un tramo conocido por estar infestado de cocodrilos.

The cop and the croc



A police officer in South Africa was airlifted from a riverbank with a euthanized crocodile to recover human remains. Police described it as a "highly dangerous and complex operation." pic.twitter.com/2B9Z81bnyk — DW News (@dwnews) May 4, 2026

El auto del hombre quedó atascado al intentar cruzar un puente bajo en el río crecido. Cuando la policía llegó al lugar, estaba vacío, lo que les hizo sospechar que la corriente se lo había llevado, según declaró el coronel Mavela Masondo, portavoz de la policía provincial de Mpumalanga, a la cadena nacional SABC.

Las autoridades utilizaron drones y helicópteros en la misión de búsqueda y avistaron una pequeña isla donde varios cocodrilos tomaban el sol, relató Potgieter, comandante de una unidad de buceo de la policía.

El oficial explicó que, por años de experiencia, él y sus agentes podían saber si alguno de los animales había comido recientemente.

“Además de tener el estómago repleto, no se movió ni intentó meterse en el río a pesar del ruido de los drones y el helicóptero”, declaró a News24.

NEW: Police airlift a crocodile with the body of a 59-year-old businessman inside.



Local police in South Africa say they suspected the crocodile ate the man after observing it from drones. They then shot it and airlifted it off.



When they landed back on the ground, the… pic.twitter.com/12NBTQbmis — Collin Rugg (@CollinRugg) May 4, 2026

Posteriormente, Potgieter dio muerte al reptil y emprendió lo que la policía describió como una “operación sumamente peligrosa y compleja” para recuperarlo.

El enorme cocodrilo, que medía 4,5 metros y pesaba 500 kilos, fue izado del modo en que se aprecia en el video y trasladado en avión al cercano Parque Nacional Kruger. Allí se le practicó una autopsia y se descubrieron restos humanos en sus intestinos. Ahora se espera que análisis de ADN confirmen o descarten si se trata de la persona buscada.

?????? South Africa: Police airlifted a crocodile after drones spotted it, then sliced it open and found a 59-year-old businessman inside.



Gabriel Batista was swept away trying to drive over a flooded bridge.



His ring and six other pairs of shoes were found in the croc’s… pic.twitter.com/r0YyDyoaK6 — Steven Latham (@StevenJLatham1) May 4, 2026

Potgieter declaró que, además de los restos humanos, se encontraron seis tipos diferentes de zapatos. Añadió que esto podría indicar que el animal había matado a otras personas, pero no necesariamente. “Un cocodrilo come o se traga cualquier cosa”, aclaró el oficial. Por ello, no se puede descartar que haya comido los zapatos como tantos otros desechos que ingieren esos animales.