Video: el espectacular accidente de una moto con un auto en San Luis, Canelones

Un joven resultó herido tras un espectacular accidente ocurrido en la tarde del pasado viernes en San Luis, Canelones.
Según informó el medio local Diario de Arena y confirmó Montevideo Portal con fuentes de la Jefatura de Policía de Canelones, el hecho se dio sobre las 16:44 en el cruce de las calles Simón Bolívar y Juan Caruso, en dicho balneario canario. De acuerdo con el comunicado oficial, un auto blanco venía circulando por Caruso y, al llegar a la intersección, el conductor vio venir a una motocicleta a su izquierda, pero “pensó que le daba tiempo de cruzar”.
Sin embargo, la moto lo alcanzó e impacto al vehículo, conducido por un ciudadano paraguayo de 88 años.
El conductor perdió el dominio del auto e impactó contra la parada de ómnibus que está sobre Simón Bolívar, lo que causó daños a la estructura, indica el texto.
El conductor de la moto, un joven de 26 años que no tenía libreta de conducir y llevaba puesto el casco sin abrochar, manifestó que vio al vehículo que pretendía cruzar, aunque “como en Juan Caruso [hay] un cartel de pare, pensó que aguardaría a que pasara”.
Si bien el joven disminuyó la velocidad “no pudo evitar embestir” al auto; según se ve en un clip compartido en redes sociales por el citado medio, rebotó del chasis del vehículo y quedó tendido sobre el pavimento. Una vez llegaron los médicos al lugar, se le diagnosticó “politraumatizado leve con traumatismo testicular”, y se le dio el alta en el lugar.
Se notificó del caso a la fiscal de primer turno de Atlántida, quien dispuso varias diligencias, entre ellas, espirometría a ambos conductores y procurar cámaras de seguridad y testigos.
