Video: decenas de leones marinos se abalanzan sobre la costa y generan avalancha

Curiosidades

Decenas de leones marinos se abalanzaron hacia el mar en la costa de Monterey, California, Estados Unidos, causando una avalancha.

El momento fue captado en video por el usuario de Instagram evanb_ocean, un hombre que se describe como “capitán, videógrafo y amante del océano”. En las imágenes se ve al grupo de animales descender de una colina hacia el agua.

En los comentarios de su publicación, otra persona se preguntó si ese comportamiento no se debería a que algunos peatones se acercaron demasiado a la valla que está próxima a los leones marinos. “No, no creo que esas personas tengan que ver con esto. Hicieron este deslizamiento [en la colina] varias veces hoy. Y cada vez seguían arrastrándose hasta allí para hacer lo mismo, incluso unas horas más tarde, cuando no había nadie cerca”, explicó el camarógrafo.

Otra usuaria, preocupada por el bienestar de los animales, escribió que espera que “todos estén bien”.

“Creo que estaban bien, los leones marinos son animales bastante duros y resistentes, los he visto recibir una paliza de las orcas y seguir adelante por un tiempo”, sostuvo el capitán.

Otro usuario mencionó que la escena le recordaba a la estampida de la película El rey león, a lo que el publicador del posteo original replicó: “¡Totalmente!”.