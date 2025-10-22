Locales

Video de ómnibus que cruzó en roja causó polémica: ¿a favor o en contra del chofer?

Montevideo Portal

Un video en TikTok ha encendido el debate entre usuarios luego de que un ómnibus de transporte suburbano fuera captado cruzando un semáforo en rojo en una transitada intersección de Montevideo.

El hecho fue registrado por el conductor de una moto, y compartido en su cuenta de TikTok.

En las imágenes se observa cómo el conductor, al aproximarse al semáforo que ya había cambiado a rojo, decide continuar la marcha sin detenerse.

El video, que ya acumula miles de visualizaciones, generó opiniones divididas entre los usuarios de la plataforma.

Por un lado, algunos defendieron al chofer, argumentando que frenar bruscamente con el ómnibus lleno de pasajeros podría haber sido más peligroso que continuar.

Sin embargo, la otra cara del debate fue más crítica. Varios usuarios condenaron la maniobra como una clara infracción de tránsito y señalaron la velocidad a la que venía el ómnibus.

