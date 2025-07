Video de maltrato animal en Barrio Sur causó horror y obligó intervención del INBA

Locales

Un video que muestra a un hombre golpeando brutalmente a su perra en un apartamento de Barrio Sur se volvió viral en la noche de este lunes y desató una ola de indignación en redes sociales.

La denuncia fue impulsada por el colectivo Red Bichera, que tras intentar sin éxito dialogar con el agresor, convocó una manifestación frente a su casa y presentó una denuncia formal.

En el video, se ve a un hombre golpeando reiteradamente a la perra —totalmente indefensa— por haberle orinado la cama, según su propia justificación.

En diálogo con Montevideo Portal, el colectivo Red Bichera contó que recibió el material el domingo por la mañana, pero decidió no difundirlo de inmediato hasta confirmar con certeza la identidad del responsable. “Nos llegan pedidos de ayuda todos los días, pero no escrachamos a nadie sin estar 100% seguros. No nos interesa el escrache, nos importa el animal”, explicó la fundadora del colectivo.

Una vez verificada la información, intentaron contactarlo de forma pacífica. “Le escribí con respeto, sin increparlo, pidiéndole la entrega voluntaria de la perra. Pero ni siquiera abrió el mensaje”, relató.

Ante la falta de respuesta, Red Bichera presentó una denuncia en la comisaría y en el Instituto Nacional de Bienestar Animal (INBA). Publicaron además un posteo con fotos públicas del agresor y su nombre completo, sin divulgar datos sensibles como la dirección exacta, aunque esta terminó filtrándose en los comentarios.

La reacción en redes fue inmediata. En pocas horas, miles de usuarios compartieron la publicación, etiquetaron al INBA y pidieron justicia por la perra. Sin embargo, el lunes a la medianoche, cuando el instituto finalmente acudió al domicilio del agresor, decidió no actuar. Según relataron desde el colectivo, los funcionarios presentes “dijeron que hay casos peores” y se retiraron sin retirar al animal.

Frente a esto, Red Bichera convocó una manifestación pacífica frente a la casa del agresor para la tarde del miércoles. El afiche con la convocatoria se viralizó en redes y la presión social creció con rapidez. “La gente estaba recontra caliente, etiquetando al INBA por todos lados. Sabían que si había escrache con medios iban a quedar pegados”, señaló la fundadora.

Horas después, el INBA volvió al lugar y retiró finalmente a la perra. Red Bichera confirmó que el rescate fue una reacción directa a la presión ciudadana. “No fue por iniciativa propia, fue por nosotros. Por cada mensaje, cada denuncia, cada compartida”, sostuvo la vocera.

La manifestación fue suspendida. El colectivo agradeció a quienes se movilizaron y también a los vecinos, a la Policía y a las instituciones que respondieron luego de la denuncia pública.

Además, el hecho tuvo consecuencias para el agresor, cuyos datos públicos fueron difundidos en los comentarios de la publicación del colectivo. El hombre fue despedido de la empresa en la que trabajaba, además de expulsado del gimnasio al que iba, según confirmaron ambas instituciones.

En redes, Red Bichera también compartió capturas de conversaciones atribuidas a él, donde afirmaba que prefería “hacer dormir a la perra antes que entregarla”. Consultada por este contenido, la fundadora aclaró que el mensaje fue recibido por el grupo en el marco del intercambio con allegados al agresor.

Sobre antecedentes, desde Red Bichera confirmaron que el abusador ya había sido denunciado por maltrato animal en al menos dos oportunidades previas, ambas por casos que involucraban a pitbulls. Si bien en redes se hablaba de más de 30 denuncias, desde el colectivo explicaron: “Yo vi dos. El resto no puedo confirmar si son reales”, aclaró.

“Si el sistema no responde, la gente lo va a hacer por su cuenta”, concluyó la fundadora.