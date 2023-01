Video: Fiscalía investiga altercado en Intercambiador Belloni entre policía y transeúnte

Policiales

Montevideo Portal

Este miércoles se difundió en las redes sociales un video en el que se registró un incidente entre un policía y un hombre. Según informó el periodista Diego Martini Lemos, el hecho ocurrió el miércoles en la noche en la zona de 8 de Octubre y Veracierto, en el intercambiador Belloni.

??Policía golpea a joven. Situación registrada en la noche de ayer en la zona de 8 de octubre y Veracierto, en el intercambiador Belloni. pic.twitter.com/HUGSaRyinR — Diego Martini Lemos (@cabezamartini) January 5, 2023

En el video se ve que el efectivo lo golpea con la cachiporra que habitualmente usan los efectivos, mientras le dice “andá para allá” en reiteradas ocasiones. El otro individuo responde: “¿Por qué me pegás? Sacá el palo, vamos a pelear con las manos”.

Ambos se separan unos metros y comienzan a discutir verbalmente: “¿Estás de vivo? Mongólico, estás de vivo”, dice el policía, mientras que el hombre responde que “si tiene huevos” pelea.

“Sos cagón”, contesta el efectivo. “No soy cagón, tengo tremenda sangre, ¿sabés cómo te peleo? Vos sos cagón, que me pegás con el palo y yo no te hice nada”, vuelve a decir la otra persona involucrada.

Si bien el video no está contextualizado, el policía le reclama al otro hombre que se estaba riendo. “¿Te venís a reír acá? Arrancá de acá”, expresa, mientras que el individuo se pregunta por qué no se puede reír.

“Pendejo mal enseñado, arrancá de acá”, dice el efectivo, mientras que el individuo responde: “Qué pendejo, yo soy un hombre. Y eso que hiciste está mal, no me podés pegar, yo a vos no te falté el respeto”, y concluye el video.

Montevideo Portal se contactó con fuentes de la investigación y estas afirmaron que cientos de vecinos de la zona vienen reclamándole al Ministerio del Interior mayor presencia policial en el lugar porque, previamente, se registraron disturbios en la zona, como picadas de motos y autos, roturas de vidrios, disparos de arma de fuego, rapiñas y daños a comercios, entre otras cosas, específicamente en la medianoche y madrugada.

Además, señalaron que las circunstancias del hecho no están claras, pero que luego de este altercado, el hombre que discutía con la policía fue detenido y puesto a disposición de la Justicia. El caso está siendo investigado por la Fiscalía, por tanto, quien definirá si el policía actuó bien o mal y si el hombre tenía alguna responsabilidad penal será la indagatoria final.

Además, otras fuentes señalaron que el caso también está siendo tratado en Asuntos Internos.

Montevideo Portal